راشفورد يقترب من برشلونة… كلاسيكو تاريخي بلمسة إنجليزية لأول مرة

قد يشهد الكلاسيكو المقبل بين برشلونة وريال مدريد حدثاً تاريخياً في حال تم توقيع اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد مع الفريق الكتالوني، حيث من المتوقع أن يكون أول لقاء بين لاعبين إنجليز في صفوف الغريمين التقليديين لأول مرة في التاريخ.

ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، إذا تم انتقال راشفورد إلى برشلونة وشارك في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، فإنه سيلعب ضد مواطنيه جود بيلينغهام وترينت ألكسندر أرنولد، ليصبح هذا اللقاء الأول من نوعه الذي يشهد مواجهة بين لاعبين إنجليز في كلا الفريقين.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة قد توصل إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد لاستعارة راشفورد خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مع تحمل النادي الكتالوني لكامل راتبه، وبذلك، سيكون راشفورد تحت الأضواء مع بيلينغهام وأرنولد في هذا الكلاسيكو التاريخي.

وكان غاري لينيكر هو آخر لاعب إنجليزي ارتدى قميص برشلونة، حيث لعب للنادي بين عامي 1986 و1989، بينما لم يتعاقد ريال مدريد مع أي لاعب إنجليزي خلال تلك الفترة. لكن في السنوات الأخيرة، شهدت صفوف ريال مدريد انضمام عدد من اللاعبين الإنجليز مثل ستيف ماكمانامان، ديفيد بيكهام، جوناثان وودغيت، ومايكل أوين، ليأتي بعدهم كل من بيلينغهام وأرنولد.

إذا تمت صفقة انتقال راشفورد إلى برشلونة، فإن هذه الخطوة ستزيد من اهتمام وسائل الإعلام الإنجليزية بمتابعة الدوري الإسباني بشكل أكبر.