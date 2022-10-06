رافضا التدخلات الخارجية.. البرلمان العربي يدعو الليبيين للتوافق على قاعدة دستورية

دعا البرلمان العربيجميع الأطراف والقوى والمكونات الاجتماعية الليبية إلى إعلاء المصلحة العليا للبلاد والتوافق حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات لاختيار قيادتهم بعيدا عن التدخلات الخارجية .

وجدد البرلمان في بيان له الأربعاء رفضه لأي تدخلات خارجية في الشأن الليبي، داعيا الدول العربية والمجتمع الدولي دعم ليبيا ومساندتها في إرساء الأمن والاستقرار، ودعم جهود التنمية وإعادة البناء.

وأكد البرلمان العربي دعمه لكافة السبل الرامية لتوحيد المؤسسة العسكرية وجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وما تبذله من مساعي من أجل خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.