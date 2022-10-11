رافضا انتقادات أوروبا.. «أردوغان»: سنبدأ في استكشاف النفط في مياه ليبيا

قال الرئيس التركي رجب أردوغان إنّ تركيا ستستكشف النفط والغاز في المياه الليبية بعد الاتفاق الأخير مع حكومة طرابلس.

وجدد أردوغان في حديثه لبلومبرغ رفضه لانتقادات الاتحاد الأوروبي اتجاه الاتفاقية، قائلا «أنشأنا منطقة جديدة للتعاون في اكتشاف واستخراج النفط ومشتقاته من الجرف القاري لليبيا».

وتابع أردوغان أنّ الاتفاق مع طرابلس بُني على اتفاق عام 2019 الذي أبرمته تركيا مع الحكومة الليبية السابقة «حكومة الوفاق الوطني» المعترف بها دوليًا.

وأضاف أردوغان أنهم بدأو العمل مع أذربيجان لمضاعفة قدرة خط أنابيب الغاز عبر الأناضول، وهو أمر بالغ الأهمية باتفاقية الهيدرو كربون التي وقعناها مع ليبيـا.