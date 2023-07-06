رافضا لأحكام القضاء والقانون.. عقيلة صالح يتمسّك بقانون إنشاء محكمة جديدة

قال المستشار القانوني لمكتب رئاسة مجلس النواب أشرف الدوس إنّ قانون رقم «5» بشأن استحداث محكمة دستورية ومقرها بنغازي، ساري المفعول.

جاء ذلك خلال كتاب وجهه إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأنّ الاختصاص في مسائل الطعن في دستورية وعدم دستورية القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية ينعقد لهذه المحكمة المنشأة بهذا القانون دون غيرها،

وتابع الدوس أنّ قانون المحكمة نشر في الجريدة الرسمية وصار لازما العمل بموجبه لكافة مؤسسات الدولة القضائية منها والمدنية، بحسب وصفه.

ولفت الدوس إلى أنّه بناء على تعليمات من رئيس المجلس عقيلة صالح فإنّه لا يعتد بأي أحكام تصدر عن جهات غير مختصة وتعد هي والعدم سواء.

يأتي ذلك الخطاب رفضا لأحكام القضاء الصادرة عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الذي نص بعدم دستورية قانون مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية جديدة في بنغازي.