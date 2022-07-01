رافضا للوجود الأجنبي.. «باشاغا»: يجب انتزاع القرار من الخارج ونعيد ليبيا سيادتها

جدد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مدلس النواب فتحي باشاغا رفضه أي وجود أجنبي على أرض ليبيا.

باشاغا وفي كلمته أمام ملتقى المشايخ والأعيان لدعم السلام في سرت، دعا كل الدول التي لديها وجود على أراضي ليبيا أن ترحل دون استثناء، قائلا: «يجب انتزاع القرار من الخارج ونعيد إلى ليبيا سيادتها».

وأوضح باشاغا أنّ سبب منع دخول حكومته إلى طرابلس ليس ليبيًا إنما سببه أجنبي، موضحا أنّهم سيتسلمون مقار الحكومة في طرابلس قريبا جدًا وسوف تقوم بمهامها في إصلاح المؤسسات وتوحيد الجيش والمؤسسة الأمنية.

ودعا باشاغا أعضاء حكومة الوحدة الوطنية إلى الخروج الآمن وأنّ أمامهم فرصة لم يبق منها إلى القليل وأمامهم القانون، مؤكدا أنّ الحكومة سوف تدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وستسلم السلطة فور إجرائها.

وابدى رئيس الحكومة الليبية، استعداده للمساءلة حال ارتكابه خطأ أو خرقا ماليا، مضيفا أنّ حكومته لا تمثل منطقة معينة وإنّما تمثل مصلحة كل الليبيين.