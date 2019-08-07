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بالصور.. راقصة استعراضية تُثير جدلاً واسعاً بعد إعلانها الترشح لانتخابات الرئاسة التونسية

عين ليبيا | آخر تحديث: 7 أغسطس 2019 - 15:18
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أشارت بأنه حال فوزها بالانتخابات الرئاسية فإنها ستقدم مشروع قانون يعطي المرأة الثلثين في الميراث وثلثا وحيداً للرجل. [إنترنت]

كشفت الراقصة التونسية نرمين صفر نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، والتي ستجري في الـ15 من سبتمبر المقبل.

حيث قالت نرمين صفر، في بيان ترشحها الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام إنها ستتوجه يوم الأربعاء إلى مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتقديم أوراق ترشحها لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أن تمكنت من جمع أكثر من 35 ألف تزكية.

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أما حول برنامجها الانتخابي أكدت نرمين صفر أنها ستعمل على تخفيض سعر الخبز، وأنها ستمنع ارتداء الحجاب وتفرض ارتداء السفساري “لباس تقليدي تونسي”، كما وعدت بتسليط عقوبات مالية لكل رجل يعد تونسية بالزواج ولا ينفذ وعده.

هذا وأشارت بأنه حال فوزها بالانتخابات الرئاسية فإنها ستقدم مشروع قانون يعطي المرأة الثلثين في الميراث وثلثا وحيداً للرجل، وفق قولها.

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