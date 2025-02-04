«راموس» يوقّع عقد انتقال جديد خارج أوروبا

وقّع المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس عقود انتقاله إلى ناد جديد خارج أوروبا بعدما رفضت أندية عملاقة التعاقد معه.

وقال خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة “إكس” اليوم الاثنين: “اكتمل انتقال سيرخيو راموس إلى مونتيري المكسيكي.. لقد وقع اللاعب عقده المبدئي اليوم، وهو مستعد للسفر إلى المكسيك لاستكمال الإجراءات الرسمية”.

وأضاف: “بعد فترته مع إشبيلية، سيلعب راموس في الدوري المكسيكي بعد انضمامه إلى مونتيري في صفقة انتقال حر”.

ولم يلعب راموس (38 عاما) مع أي فريق منذ رحيله عن نادي إشبيلية في صيف العام الماضي.

وكانت تقارير عدة ربطت راموس بالعودة إلى فريقه السابق ريال مدريد الذي يعاني هذا الموسم من إصابات عدة في صفوفه على مستوى خط الدفاع وبالانتقال أيضا إلى أندية يوفنتوس وميلان لكن هذه الأندية لم تتحرك لإتمام صفقة التعاقد مع المدافع المخضرم.

وكان راموس بدأ مسيرته مع نادي إشبيلية عام 2004، حيث برز كموهبة شابة قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد عام 2005 مقابل 27 مليون يورو، ليصبح أحد أركان الفريق على مدى 16 عاما.

وانتقل راموس عام 2021 إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وفاز بلقب الدوري مرتين، قبل أن يعود إلى إشبيلية في سبتمبر 2023 واستمر مع النادي الأندلسي لموسم واحد.

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