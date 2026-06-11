ربط المعاشات.. صندوق «الضمان الاجتماعي» يوضّح الآلية والمدة

أوضح صندوق الضمان الاجتماعي فرع طرابلس تفاصيل تتعلق بعملية ربط المعاشات الجديدة للمحالين حديثاً على التقاعد، مؤكداً أن هذه الإجراءات تستغرق عادة ما بين شهرين إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى، وذلك نظراً لارتباطها بمواعيد زمنية محددة لإغلاق حركة الربط، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المعاشات تُصرف بشكل مقدم ودائم بما يضمن استمرار حصول المتقاعدين على مستحقاتهم دون انقطاع.

وبيّن الصندوق أن سرعة إنجاز عملية الربط تعتمد بشكل أساسي على الجهة التي كان يتبع لها الموظف قبل إحالته إلى التقاعد، حيث يتوجب عليها استكمال وتقديم جميع المستندات المطلوبة عبر مسؤول الشؤون الضمانية بشكل كامل ودقيق ودون أي نقص أو تأخير.

وأكد أن أي تأخير في تسليم الملفات أو نقص في الوثائق لا يتحمل الصندوق مسؤوليته، وإنما يعود إلى الجهة التابع لها الموظف، موضحاً أن احتساب مدة الربط يبدأ من تاريخ استلام الملف كاملاً عبر الإيصال الآلي المعتمد، وحتى الانتهاء من إجراءات المعالجة وإتمام عملية الربط.

وأشار الصندوق إلى أن هذا التوضيح يأتي في إطار الحرص على تنظيم الإجراءات وتفادي أي لبس لدى المواطنين بشأن آلية العمل، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي هو ضمان حقوق المتقاعدين وتسريع حصولهم على معاشاتهم في الوقت المحدد دون تعطيل.

ه1ا وتعمل مؤسسات الضمان الاجتماعي في ليبيا على تنظيم آليات صرف المعاشات التقاعدية وفق إجراءات إدارية محددة تهدف إلى ضمان استمرارية الدخل للمتقاعدين.

وتُعد مرحلة ربط المعاش من أهم المراحل الإجرائية التي تعتمد على استكمال بيانات الموظف من جهة عمله السابقة، ما يجعل التنسيق بين الجهات الحكومية عاملاً أساسياً في سرعة إنجاز الملفات وتقليل فترات الانتظار.