ربط بئرين في حقل النافورة بقدرة 3500 برميل يومياً

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الفرق الفنية التابعة لشركة الخليج العربي للنفط انتهت، من أعمال ربط بئرين بحقل النافورة بقدرة إنتاجية تصل إلى 3500 برميل يوميا.

وأوضحت المؤسسة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، “تم الانتهاء من أعمال الربط الميكانيكي للبئرين (K-7، K-9) في المنطقة (K) بحقل النافورة، ومن المتوقع أن تصل قدرتهما الإنتاجية إلى 3500 برميل يوميًا”.

وأضافت، ” تستمر فرق الشركة في أعمال الربط الميكانيكي لاستكمال ربط 11 بئرًا إضافية موزعة على 4 عقود، تعزيزًا للقدرة الإنتاجية لحقل النافورة وتحسينًا للكفاءة التشغيلية”.