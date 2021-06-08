ربط كافة المستشفيات والمرافق الصحية بغرفة طوارئ مركزية في طرابلس وبنغازي

تستعد وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، لافتتاح 22 غرفة فرعية في مختلف مدن ومناطق ليبيا، لربطها بالغرفتين الرئيسيتين في مدينتي طرابلس وبنغازي، ضمن جهود الوزارة وخططها لتطوير الخدمات الصحية والنهوض بهذا القطاع الحيوي.

وفي هذا الصدد، دشّن وزير الصحة الدكتور علي الزناتي، غرفة الطوارئ والعمليات المركزية بالمنطقة الشرقية، والتي ستعمل على مدى 24 ساعة، لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين اليومية، والتنسيق بين مراكز العزل لتوفير احتياجاتها من الأكسجين، إلى جانب تسجيل إحصائيات برامج التطعيمات والأمراض السارية.

وأثنى الوزير على جهود الفرق التي شاركت في تأسيس الغرفة، مؤكدًا على أهمية الدور الذي ستلعبه في تقديم خدمات مميزة للمواطنين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأوضحت الوزارة أن الخطة تتضمن تدريب عناصر فرق غرف الطوارئ والعمليات المركزية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لإعداد كوادر تتابع الأوضاع الصحية والخدمات بالمستشفيات والمرافق الصحية بكامل أنحاء ليبيا من خلال غرفة الطوارئ والعمليات المركزية بالمنطقة الشرقية.