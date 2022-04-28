ربع مليون مصلٍ يُحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى المُبارك

أحيا نحو ربع مليون مصل، الأربعاء، ليلة القدر (ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان)، في رحاب المسجد الأقصى المُبارك، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

نحو ربع مليون مصل يحيون ليلة القدر في رحاب #المسجد_الأقصى المبارك pic.twitter.com/zvJhX2IQEa — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 27, 2022

ونقلت الوكالة عن دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، أن 250 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى لإحياء ليلة القدر، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال على المدينة المقدسة.

وأفادت “وفا” بأن باحات ومصليات الأقصى اكتظت بالمصلين الذين جاءوا من مدينة القدس ومن أراضي الـ 48، وممن تمكنوا من الوصول من الضفة، تحدوا قيود الاحتلال وحواجزه لإحياء ليلة القدر.

وأضافت أن نحو 250 ألف مصلٍ أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، وسط أجواء رمضانية أضفت سحرًا خاصًا على سحر الأقصى.

نحو 250 ألف مصل شدوا الرحال إلى رحابه.. جانب من صلاة التراويح في #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/Mb62j06Xcz — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 27, 2022

مشاهد مهيبة من إحياء ليلة القدر في رحاب المسجد الأقصى المبارك pic.twitter.com/QdsqNux598 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 27, 2022

ونصب المعتكفون خيامهم الرمضانية في أروقة الأقصى، لإحياء سنة الاعتكاف في ليالي العشر الأواخر من رمضان، ورفعوا العلم الفلسطيني، وصدحت حناجرهم بالتكبيرات والهتافات للأقصى.

وعززت شرطة الاحتلال قواتها في مدينة القدس ونشرت نحو 3 آلاف عنصر في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وأعلنت أنها ستطبق على دخول المصلين في ليلة القدر الشروط التي تطبق على دخولهم أيام الجمع في شهر رمضان المبارك.