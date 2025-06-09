رجال الأمن في مواقعهم خلال العيد.. والمديرية تواصل الجولات التفقدية

في إطار تنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة من قبل مديرية أمن طرابلس لتأمين أيام عيد الأضحى المبارك، أجرى اللواء علي سحبون، رئيس قسم شؤون المراكز، جولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من مراكز الشرطة والتمركزات والنقاط الأمنية التابعة للمديرية.

وهدفت الجولة إلى معايدة عناصر الشرطة المنتشرين في مواقع عملهم، والاطلاع عن كثب على سير الأداء الأمني والتأكيد على جاهزية الوحدات في تنفيذ المهام الموكلة إليهم خلال فترة العيد.

وأكد اللواء سحبون خلال لقائه بالضباط والعناصر على أهمية الانضباط واليقظة، مشيدًا بالجهود المبذولة في سبيل حفظ الأمن والاستقرار داخل العاصمة.

وتأتي هذه الجولة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مديرية أمن طرابلس لضمان الأمن والاستقرار خلال المناسبات، وخاصة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي تشهد عادةً كثافة في حركة المواطنين وتنقلاتهم داخل المدينة.

وكانت المديرية قد أعلنت عن خطة أمنية شاملة لتأمين الأحياء السكنية، والأسواق، ومداخل المدينة، إضافة إلى تعزيز التمركزات والنقاط الأمنية، وذلك بالتعاون بين مختلف الإدارات والأقسام التابعة لها، لضمان توفير بيئة آمنة للمواطنين والزوار طيلة أيام العيد.