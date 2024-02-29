رجال نادي السويحلي أبطال الأندية العربية للكرة الطائرة

حققت طائرة النادي السويحلي، إنجازا تاريخيا هو الأول في تاريخ النادي، وذلك بالفوز في بطولة الأندية العربية لكرة الطائرة رجال، والتي أقيمت في مدينة عمان الأردنية على حساب فريق قطر وبنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد.

وجاء هذا التتويج بعد أن قدم الفريق نتائج مميزة في البطولة، وحصل على المركز الأول في المجموعة الثانية، التي ضمت أندية دار كليب البحريني، والشرطة القطري، وبرقان الكويتي، وشباب عير الأردني، ومصافي الشمال العراقي.

ويأتي هذا الفوز بعد غياب الأندية الليبية (46) عاما عن البطولات، حيث حقق فريق الترسانة سوق الجمعة لقب البطولة عام 1978، ليعود السويحلي ويدخل إلى خزائن الأندية الليبية هذا التميز الرياضي.

وكان للتحكيم الليبي أيضا دور مهم بمشاركة الحكمين الدوليين عبد الحكيم رمضان، وحسين البركي، في إدارة بعض مباريات البطولة.

وحل في المركز الثالث فريق الشرطة القطري بعد تفوقه على فريق السيب العماني بثلاثة أشواط نظيفة.