رجل أعمال إسرائيلي يعرض 100 ألف دولار لمن يعيد مختطفاً من غزة

عرض رجل أعمال إسرائيلي مكافأة مالية ضخمة لأي شخص يسلم سجيناً إسرائيلياً حياً من غزة.

وعرض الرئيس التنفيذي السابق لشركة “صودا ستريم”، دانييل بيرنباوم، “مكافأة بقيمة 100 ألف دولار لأي شخص يسلم رهينة إسرائيلي حي من غزة”.

وقال في رسالة عبر حسابه بمنصة “إكس”، “أي شخص يسلم سجينا إسرائيليا حيا من غزة سيحصل على 100 ألف دولار سيتم دفعها نقدا أو بيتكوين، وهذا العرض ساري حتى منتصف ليل الأربعاء 24 أكتوبر”.

وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود إسرائيل لاستعادة ما يقارب من 100 شخص لا زالوا في عداد الرهائن، وسط تصعيد كبير للعمليات العسكرية للقوات الإسرائيلية شمال قطاع غزة.

رجل أعمال إسرائيلي يعرض 100 ألف دولار لكل من يعيد مختطف من قطاع غزة تم النشر بواسطة ‏مكان الأخبار‏ في الأحد، ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤