رجل أمريكي يهدد بقتل «ترامب» ونائبه!

ألقت السلطات الأمريكية القبض على رجل في فلوريدا، بسبب تهديدات “قتل” على وسائل التواصل الاجتماعي، ضد الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبه الجمهوري، جي دي فانس.

وذكرت شبكة “إن بي سي نيوز”، “أنه تم القبض على رجل يدعى مايكل إم وايزمان، بتهمة توجيه تهديدات بالقتل”.

ووفقا لبيان صادر عن قسم شرطة مدينة جوبيتر في ولاية فلوريدا، فإنه “بعد التحقيق في التقارير وحساب المشتبه به على وسائل التواصل، وجد محققو الشرطة أن “وايزمان” وجه تهديدات متعددة ضد “ترامب وفانس”.

وأضافت الشرطة أن “المتهم وجّه أيضا تهديدات تتعلق بإيذاء جسدي لأفراد عائلتي “ترامب وفانس”، موضحة أنه تم إبلاغها “بالتهديدات من خلال العديد من الشكاوى المتعلقة بالجرائم عبر الإنترنت، بالإضافة إلى السكان الذين عبروا عن قلقهم شخصيا”.

ويأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من محاولة اغتيال “ترامب”، حيث أصيب بإطلاق نار أثناء إلقائه كلمة أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إنهم قتلوا مطلق النار.