رجل يشعل النار بزوجته.. الأمن يواصل «مكافحة الجرائم» بطرابلس وصبراتة

تمكّنت مديريات الأمن في طرابلس وصبراتة من تنفيذ سلسلة من الإجراءات الأمنية المكثفة خلال الساعات الماضية، شملت ضبط متهمين بمخالفات مختلفة، وتعزيز متابعة الأداء الأمني داخل المراكز، فضلاً عن حماية المواطنين وممتلكاتهم.

في صبراتة، ضبط قسم البحث الجنائي رجلًا أقدم على إشعال النار في زوجته بعد تهديدها بالقتل، ونُقلت المجني عليها إلى المستشفى التعليمي لتلقي العلاج اللازم وسط متابعة طبية دقيقة لحالتها الصحية.

وأسهمت نقطة حماية المستشفى في تسهيل توقيف المتهم، الذي تم إيداعه الحجز تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات القانونية.

وفي طرابلس، واصلت دوريات قسم شرطة النجدة جهودها لتعزيز الأمن وضبط المخالفين، حيث تمكنت من ضبط ثلاثة مراهقين بحبوب يشتبه أنها مخدرة من نوع “لاريكا”، وتم تسليمهم لجهاز مكافحة المخدرات.

كما ضبطت دوريات أخرى مركبات مشبوهة، بينها مركبة نقل تحمل كوابل مجهولة المصدر، وتم تحويلها إلى مكتب البحث الجنائي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت دوريات النجدة من استرجاع هاتف مسروق من نوع “آيفون” وضبط المتهم أثناء محاولة بيعه، بالإضافة إلى ضبط مركبة نوع “ميتسوبيشي لانسر” بعد اكتشاف اختلاف في رقم الهيكل والوثائق، وتم تسليمها إلى قسم مباحث المرور.

وعلى صعيد المرور، ضبط قسم مباحث المرور مركبة مطلوبة على خلفية حادث مروري تسبب بأضرار بعد فرار السائق، وتم إحالة الواقعة إلى الجهة المختصة لاستكمال التحقيقات القانونية.

في الوقت ذاته، عقد مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة عدة اجتماعات لمتابعة الأداء الأمني داخل المراكز وأقسام التفتيش، بحضور القيادات الأمنية، حيث تم بحث آليات تطوير عمل التفتيش والمتابعة، تكثيف أعمال التفتيش الدوري والمفاجئ، وتعزيز الالتزام بالضوابط القانونية والإدارية.

وركزت الاجتماعات على ضبط وتوثيق المحاضر بدقة، ورفع مستوى الانضباط الوظيفي بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الأداء المؤسسي للمديريات الأمنية، وحماية المواطنين من الانتهاكات، بالإضافة إلى ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح، ومكافحة جميع أشكال الجرائم، بما في ذلك العنف الأسري والمخدرات والمخالفات المرورية والممتلكات المسروقة.