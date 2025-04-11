من العالم.. رجل يقتل عائلته وينتحر في ألمانيا وفاجعة في الهند

في جريمة بشعة وقعت في ألمانيا، أقدم رجل على قتل أفراد عائلته وانتحر.

ووفق المعلومات، “باشرت الشرطة الألمانية التحقيق بعد العثور على أربع جثث في منزل ببلدة كليتباخ في ولاية تورينغن”.

وبحسب مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن “الضحية الرئيسية المشتبه به هو شرطي يبلغ من العمر 49 عاما، يعتقد أنه قتل زوجته وطفليه قبل أن يقدم على الانتحار”. هذا “وتقع بلدة كليتباخ على بعد نحو 15 كم جنوب شرق مدينة إرفورت، عاصمة ولاية تورينغن، وهي بلدة صغيرة يبلغ عدد سكانها حوالي 1300 نسمة”.

وفاة رجل إثر سقوطه من منطاد هوائي في ولاية هندية

في حادثة مأساوية، توفي رجل إثر سقوطه من منطاد هوائي في ولاية راجستان الهندية.

ووفق المعلومات، “وقع الحادث بمدينة باران في ولاية راجستان، حيث توفي الرجل بعد سقوطه من منطاد هوائي أثناء عملية الإقلاع، ويظهر في الفيديو الرجل وهو يقف على الأرض عندما علق فجأة في أحد حبال المنطاد أثناء عملية الإقلاع، في حين انقطع حبل المنطاد على ارتفاع كبير، مما تسبب في سقوط الرجل على الأرض”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، “وقعت الحادثة المروعة، أثناء الاستعدادات لعرض منطاد الهواء الساخن خلال فعالية نُظمت بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس مدينة باران”.

لدغة أفعى تودي بحياة موظف في حديقة حيوانات موسكو

أفادت وسائل الإعلام في موسكو، “بوفاة بيطري في حديقة حيوانات موسكو بعد تعرضه للدغة أفعى إفريقية سامة أثناء إطعامها”.

ووفق المعلومات، “دخل الطبيب البيطري سيرغي ياكوبوف (35 عاما) إلى قسم الزواحف في حديقة الحيوانات لإطعام أفعى من فصيلة “الأسبيد”، فلدغته الأفعى في إصبعه. انتقل السم إلى دمه على الفور، وفقد الرجل وعيه. تم استدعاء ثلاث فرق إسعاف إلى مكان الحادث، لكن لم يُمكن إنقاذه”.

وأكد الأطباء “وفاته بعد 25 دقيقة من اللدغة، ووفقا للتقارير الأولية، لقي الطبيب البيطري حتفه إثر لدغة أفعى من نوع “الكورال أسبيد”، ولا يوجد ترياق لسم هذه الأفعى”.

وفاة مصممة أزياء شهيرة إثر عملية تجميل

توفيت مصممة الأزياء الشهيرة المعروفة بـ”الفنّة”، “إثر مضاعفات خطيرة تعرضت لها خلال عملية شفط دهون في أحد المراكز الطبية الخاصة بمدينة طنجة”.

و”كشفت تفاصيل الحادثة أن “الفنّة” خضعت للعملية الجراحية بنجاح، إلا أن حالتها الصحية تدهورت بشكل مفاجئ في غرفة العناية المركزة، ما أدى إلى وفاتها، وبادرت السلطات المختصة، إلى إخضاع الجثمان للتشريح الطبي، كما فتحت النيابة العامة تحقيقا قضائيا شاملا للوقوف على ملابسات الواقعة”.

كوريا الجنوبية.. انهيار مبنى قيد الإنشاء وتعذر الوصول إلى العالقين تحت الأنقاض

انهار مبنى قيد الإنشاء في غوانغميونغ جنوب سيئول اليوم الجمعة، فيما لا يزال عدد من العمال عالقين تحت الأنقاض لتعذر الوصول إليهم.

ووفق وسائل إعلام محلية، “قبل وقوع الحادث بقليل، تم إخلاء الموقع بعد تنبيه السلطات إلى خطر الانهيار، حيث اكتشفوا العديد من الشقوق في الأعمدة المستخدمة لبناء الأنفاق تحت الأرض، وبعد فترة وجيزة، وقع الانهيار وتسبب بتحطم جزء من الطريق فوق الأرض وإتلاف العديد من المباني القريبة”.

وبحسب المعلومات، “تعذر الوصول إلى 5 عمال كانوا يجرون فحصا للسلامة فوق الأرض، ولكن لاحقا عثر على 3 منهم سالمين، بينما قيل إن آخر محاصر تحت الأرض. ولا يزال سائق حفارة مفقودا”.

An underground subway construction site in Gwangmyeong, Gyeonggi Province, collapsed, leaving two workers unaccounted for, according to officials from Gwangmyeong Police Station on Friday.https://t.co/JPfGennoId pic.twitter.com/5vrgGhhMxJ — The Korea Herald 코리아헤럴드 (@TheKoreaHerald) April 11, 2025

🇰🇷🚇

【速報】今日4/11韓国で地下鉄工事現場崩壊。

[Breaking News] Today, On April 11th, a subway construction site collapsed in South Korea. pic.twitter.com/335EhWD6kf — བོད་ᗰIYᑌ🎌💋🇹🇼🇺🇸🇬🇧🇮🇳🇦🇺🇧🇹🇲🇳🇹🇭🇭🇰☪️ (@TenzinMiyu) April 11, 2025

اغتيال رجل دين سوري بظروف غامضة

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، بخبر اغتيال مدير الثانوية الشرعية في مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي، الشيخ محمد الحاج بركات، من قبل مسلحين اعترضوا طريقه.

وذكرت منصات إخبارية سورية أن “مجموعة مسلحة أنزلت الشيخ بركات من سيارته، وكان برفقة نجله عند قرية الواحة وقتلته بأكثر من 20 رصاصة استقرت في رأسه وصدره”.

وبحسب وسائل إعلام سورية، “باشرت الجهات الأمنية بالتحقيق للوقوف على ملابسة الحادثة، ومعرفة المتورطين بقتل بركات والدوافع وراء ذلك”.

والشيخ بركات، “من خريجي الأزهر الشريف ويتصف بنهجه المعتدل وخطابه الجامع”، بحسب ما ذكر موقع “إرم نيوز” الإماراتي.

السعودية.. كوكايين في إرسالية “دجاج مجمّد” والسلطات تتحرك

​أحبطت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” السعودية في منفذ ميناء جدة الإسلامي، “محاولة تهريب 46.8 كيلوغرام من مادة “الكوكايين” المخدرة، عُثر عليها مخبأة في إرسالية واردة إلى المملكة”.

وفي بيان لها، ذكرت “الزكاة والضريبة والجمارك” أنه وردت إرسالية عبر الميناء، هي عبارة عن إرسالية “دجاج مجمّد”، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية، والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، والوسائل الحية، عُثر على تلك الكمية من “الكوكايين” مُخبأة في جهاز التبريد الخاص بالإرسالية”.

وشددت الهيئة على “أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وأنها تقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات التهريب”.

كما حثت الهيئة الجميع على “الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca. gov.sa) والرقم الدولي (009661910)، مشيرة إلى أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلغ في حال صحة معلومات البلاغ”.

#ارقد_وآمن | #الزكاة_والضريبة_والجمارك في ميناء جدة الإسلامي تتمكّن من إحباط محاولة تهريب أكثر من 46 كيلوغرام من مادة "الكوكايين"، عُثر عليها مُخبأة في إحدى الإرساليات الواردة إلى المملكة عبر الميناء.

🔗| https://t.co/as2e16FhmC#زاتكا pic.twitter.com/cbCWiZzfrk — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) April 11, 2025

مصر.. انهيار عقار سكني بالإسكندرية وجهود للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض

شهدت منطقة اللبان بوسط الإسكندرية شمال مصر اليوم الجمعة، “نهيار عقار سكني مما أدى إلى حالة من الذعر بين السكان وتكثيف الجهود الأمنية والإنقاذية للبحث عن مفقودين تحت الأنقاض”.

وتُعد الإسكندرية “واحدة من أكثر المدن المصرية تأثراً بمشكلة انهيار العقارات حيث تضم آلاف المباني القديمة التي تعود إلى أوائل القرن العشرين خاصة في مناطق مثل اللبان والعطارين والجمرك، وتعتبر منطقة اللبان على وجه الخصوص من المناطق الأكثر عرضة للخطر حيث تضم عشرات العقارات المُهددة بالانهيار”.

وخلال السنوات الأخيرة “شهدت الإسكندرية عدة حوادث مماثلة منها انهيار عقار سيدي بشر عام 2023، الذي أسفر عن إصابات وخسائر مادية، وانهيار عقار العطارين عام 2021، الذي خلف مفقودين ومصابين”.

مصر.. خلاف بين اثنين من ذوي الاحتياجات الخاصة ينتهي بجريمة قتل

شهدت محافظة بني سويف المصرية جريمة مأساوية، راح ضحيتها شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعدما نشب خلاف بينه وبين آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا، بسبب منشورات على موقع “فيسبوك”.

ووفق موقع “المصري اليوم”، “بحسب التحقيقات، فقد تبادل الطرفان منشورات مسيئة عبر موقع “فيسبوك”، قبل أن يلتقيا في أحد الشوارع العامة، حيث اندلعت مشاجرة بينهما”.

وأوضحت التحقيقات أن “المتهم استل سكينا من بين ملابسه، وسدد طعنة نافذة في صدر المجني عليه، نُقل على إثرها إلى مستشفى ناصر المركزي، حيث حاول الأطباء إسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما يواجه تهم القتل العمد وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص”.

في البرازيل.. ومن الحب ما قتل

عثرت السلطات البرازيلية “على زوجين ميتين في جريمة قتل وانتحار مزعومة، قبل أسبوع واحد فقط من موعد زفافهما”.

ووفقا لتقرير الشرطة، “قُتلت كارولين موراليس، البالغة من العمر 30 عاما، خنقا على يد خطيبها، فينيسيوس رودريغيز، البالغ من العمر 33 عاما، في 5 أبريل، بعد يوم من إلغاء حفل زفافهما”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، “يبدو أن رودريغيز شنق نفسه في غرفة أخرى من منزلهما المشترك في براغانكا باوليستا”.

وأفادت الشرطة بأن “البحث في هاتف رودريغيز عقب جريمة القتل كشف عن رسالة نصية إلى صائغ يستفسر فيها عن إعادة خاتم خطوبة موراليس، وقررت موراليس إنهاء علاقتها مع رودريغيز لأن الأخير أصبح مسيطرا عليها بشكل مفرط”، وفقا لما صرحت به شقيقتها إنغريد نوفايس لوكالة الأنباء البرازيلية “G1”.

وتابعت: “كان يتحكم في كل تصرفاتها وكلامها”، مردفة: “كانت (شقيقتها الراحلة) أيضا حالمة، تحلم بأن تكون أما.. كانت أفضل خالة يمكن أن يحظى بها أطفالي.. وإذا كان هناك ما يمكنني تسليط الضوء عليه فيها، فهو طيبتها”.

وبحسب الصحيفة، “أبلغت موراليس عائلتها بخبر إلغاء حفل الزفاف المقرر في 12 أبريل، يوم الجمعة الماضي حوالي الساعة 8:30 مساء بالتوقيت المحلي، في حين سمحت لرودريغيز بالبقاء في منزلها لأنه لم يكن لديه مكان آخر للإقامة فيه وليس لديه أي أقارب في المدينة”.

ووفق الوكالة ، “صباح السبت، شعر أحباؤها بالقلق عندما لم ترد على مكالماتهم الهاتفية ورسائلهم النصية. وتوجهت العائلة إلى مخبز يديره الزوجان، ووجدوا لافتة كُتب عليها “مغلق بسبب الحداد، ثم توجهوا إلى منزل الزوجين وكسروا الباب ليجدوا موراليس جثة هامدة على سريرها”.

وأفادت العائلة لوكالة أنباء “متروبوليس” البرازيلية بأن “الزوجين تشاجرا في 4 أبريل، وأنها كانت قد قررت بالفعل عدم الزواج من رودريغيز”.

وقال أحد أفراد عائلتها إن “موراليس أرادت قضاء بعض الوقت بعيدا عن العمل لمعرفة ما إذا كان بإمكانهما حل مشاكلهما قبل استئناف العلاقة”.

وأضافوا: “لقد تورطت بسرعة كبيرة، وعندما أدركت أن الأمر خرج عن السيطرة، حاولت التراجع”.

وصرح أحد أفراد عائلة موراليس لوكالة “متروبوليس” بالقول: “لقد ناما بسلام، ولم يُبدِ أي علامات على أي شيء، وفي ساعات الصباح الباكر، استيقظ وارتكب جريمته، فخنق كارولين وهي نائمة، ثم توجه إلى المخبز، ووضع لافتة حداد هناك، ثم عاد إلى منزله وشنق نفسه”.