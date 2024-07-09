رجل يلقي زجاجتي مولوتوف على القصر الملكي النرويجي

قالت الشرطة النرويجية إن رجلا على كرسي متحرك كهربائي ألقى عدة عبوات حارقة على القصر الملكي النرويجي في أوسلو.

وذكر موقع “سكاي نيوز” أن الشرطة أكدت أن الرجل أخبر شاهد عيان في البداية أنه كان يحمل قنبلة ثم ألقى زجاجتي مولوتوف باتجاه الجزء الخلفي من المبنى.

واندلعت ألسنة اللهب لكن تم إخمادها بسرعة، وقالت الشرطة إن الوضع تحت السيطرة، وتم القبض على الرجل بسرعة.

ولا تزال دوافع الفعل غير واضحة، في حين قال الديوان الملكي لهيئة الإذاعة النرويجية إن مدى الضرر لا يزال غير واضح.ويقع القصر الملكي، حيث يقيم الملك هارالد الخامس مع زوجته الملكة سونيا، في وسط أوسلو، ويحيط به منتزه القصر الكبير.