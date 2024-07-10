رحالة روسي يُسجل رقماً قياسياً عالمياً للتحليق بطائرة شراعية

سجل الرحالة الروسي، فيودور كونيوخوف رقما قياسيا عالميا، بعد تحليقه فوق القطب الشمالي على متن طائرة شراعية.

وذكر موقع “روسيا اليوم”»” أن الرحالة الروسي كونيوخوف يسجل رقما قياسيا عالميا للتحليق بطائرة شراعية في القطب الشمالي.

وأشارت قناة الرحالة على تليغرام إلى أن كونيوخوف انطلق على متن طائرة شراعية كان يقودها الطيار الشهير إيغور بوتابكين، من خط العرض 86 وتمكن من الوصول إلى القطب الشمالي.

واستمرت الرحلة أكثر من 10 ساعات، إذ انطلقت الطائرة الشراعية وعلى متنها الرحالة الشهير في 7 يوليو الجاري، واستمرت إلى الساعة 8 يوليو.

وحلقت الطائرة الشراعية على ارتفاعات تراوحت ما بين 267 و 835 م، بسرعة وسطية قدرت بـ 47 كم/سا، وقطعت مسافة 440.51 كم.