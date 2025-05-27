رحلة إيمان وخدمات متكاملة: حجاج ليبيا يصلون مكة في موسم حج استثنائي

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا عن وصول الفوج العشرين من حجاج تنسيقية طرابلس (د) إلى مكة المكرمة، حيث استُقبلوا بحفاوة وتم تأمين انتقالهم إلى أماكن إقامتهم وسط أجواء روحانية تملؤها الطمأنينة والإيمان، ضمن حملة “رحلة وشوق” لموسم حج 1446هـ، كما وصلت أيضًا أفواج الحجاج من مدينتي أجدابيا وبنغازي بسلام، وسط ترتيبات دقيقة وفّرتها البعثة الليبية لضمان راحة الحجاج وسلامتهم.

خدمات طبية متقدمة داخل الفنادق

تميّزت بعثة حجاج ليبيا هذا العام بتوفير عيادات طبية داخل الفنادق، بإشراف مباشر من اللجنة الطبية ومركز طب الطوارئ والدعم، حيث تم اعتماد منظومة إلكترونية شاملة تتضمن الملفات الطبية لكافة الحجاج لتقديم الرعاية الصحية الفورية.

محاضرات إرشادية توعوية

وفي إطار الدعم الإيماني والتوعوي، تواصل لجنة الوعظ والإرشاد تقديم محاضراتها اليومية داخل مساكن الحجاج، من بينها محاضرة ألقتها الواعظة أ. إيمان المغيربي بمصلى فندق أبراج الكسوة، لتعزيز الجوانب الروحية والتوجيهية للحجاج.

تحسين البنية التحتية بالمشاعر المقدسة

عملت لجنة المشاعر المقدسة على تنفيذ تحسينات بارزة بدورات المياه في مشعر عرفات، استنادًا إلى ملاحظات المواسم السابقة، وذلك لضمان بيئة أكثر راحة وخدمة للحجاج.

خدمات ميدانية تسهّل التنقل

كما وفّرت الهيئة خدمة العربات اليدوية والكهربائية داخل الحرم المكي، مع توضيح كامل لنقاط الدخول وأماكن التأجير وشراء التذاكر، دعمًا للحجاج كبار السن وذوي الاحتياجات.

وتواصل الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة جهودها لتأمين أفضل الخدمات لحجاج ليبيا، بما يعكس التزامها بتنظيم موسم حج استثنائي يُراعي راحة الحجاج وكرامتهم.