رحلة الحج من البداية إلى النهاية.. تفاصيل أعظم «سفر إيماني» في حياة المسلم

ينطلق ملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم نحو مكة المكرمة لأداء شعيرة الحج، الركن الخامس من أركان الإسلام، في رحلة إيمانية عظيمة فرضها الله تعالى على كل مسلم بالغ قادر مرة واحدة في العمر، لتبقى واحدة من أعمق التجارب الروحية التي يعيشها الإنسان في حياته.

وتبدأ هذه الرحلة المباركة خلال الفترة الممتدة بين الرابع والثامن من يونيو، حيث يتوافد الحجاج إلى المشاعر المقدسة استجابة لنداء إبراهيم عليه السلام، في مشهد يجمع القلوب على مقصد واحد ويذيب الفوارق بين البشر في لباس واحد وهدف واحد هو رضا الله.

وتبدأ مناسك الحج بالإحرام، وهو أول خطوة للدخول في النسك، حيث ينوي الحاج أداء الفريضة ويتجرد من مظاهر الترف والتميّز، فيرتدي الرجال لباسًا أبيض بسيطًا غير مخيط، بينما ترتدي النساء لباسًا محتشمًا دون تقييد بلون محدد، في صورة تجسد المساواة الكاملة بين البشر.

ويمثل الإحرام إعلان الدخول في حالة روحانية خاصة، تتحدد فيها النية وتبدأ معها سلسلة من الأعمال التعبدية التي تنظمها المواقيت الزمانية والمكانية، حيث يبدأ زمن الإحرام من شهر شوال حتى يوم التاسع من ذي الحجة، بينما تحدد المواقيت المكانية من مناطق مختلفة مثل ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل وذات عرق، وفق مسارات قدوم الحجاج.

ومع الوصول إلى مكة المكرمة، يبدأ الحجاج بطواف القدوم حول الكعبة المشرفة، حيث يطوفون سبع مرات عكس اتجاه عقارب الساعة، في مشهد يعكس وحدة المسلمين حول بيت الله الحرام، ثم يتجهون إلى السعي بين الصفا والمروة استحضارًا لقصة السيدة هاجر عليها السلام في بحثها عن الماء لابنها إسماعيل عليه السلام، في رمز عميق للصبر والتوكل.

وفي قلب المسجد الحرام، تقف الكعبة المشرفة، أقدس بقاع الإسلام، التي بناها النبي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام بأمر من الله لتكون أول بيت وُضع للناس لعبادة الله، وتظل قبلة المسلمين في صلواتهم اليومية، بما تحمله من رمزية توحيدية عميقة تجمع أكثر من مليار مسلم حول العالم.

وبعد ذلك، يتوجه الحجاج إلى مشعر منى، الواقع على بعد نحو ثمانية كيلومترات من المسجد الحرام، حيث يقضون وقتهم في الدعاء والذكر والمبيت استعدادًا ليوم عرفة، في مدينة خيام ضخمة تُعرف بأنها أكبر مدينة موسمية في العالم، وتضم مئات الآلاف من الخيام المجهزة لاستقبال الحجاج.

ويأتي يوم عرفة كأعظم أركان الحج، حيث يقف الحجاج على صعيد عرفات من زوال الشمس حتى غروبها، رافعين أكف الدعاء والاستغفار، في مشهد روحاني يوصف بأنه قلب الحج وروحه، ويستحضر فيه المسلمون معنى الوقوف بين يدي الله يوم القيامة، في لحظة خشوع لا تتكرر إلا مرة في العام.

ومع غروب شمس يوم عرفة، ينفر الحجاج إلى مزدلفة، حيث يجمعون بين صلاتي المغرب والعشاء ويبيتون ليلتهم تحت السماء في سكينة وذكر، كما يجمعون الحصى استعدادًا لشعيرة رمي الجمرات، التي تمثل رمزًا لمقاومة الشيطان والانتصار على النفس.

وفي اليوم العاشر من ذي الحجة، أول أيام عيد الأضحى، يبدأ الحجاج برمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، في مشهد يعكس تجديد العهد مع الطاعة ورفض وساوس الشيطان، ثم يقدمون الهدي إحياءً لقصة النبي إبراهيم عليه السلام واستجابته لأمر الله قبل أن يفديه الله بكبش عظيم.

بعد ذلك، يقوم الحجاج بحلق رؤوسهم أو تقصيرها للرجال، وتقصير الشعر للنساء، في خطوة رمزية تعبر عن التطهر والتجدد الروحي، ثم يتوجهون إلى طواف الإفاضة حول الكعبة المشرفة، يليه السعي بين الصفا والمروة مجددًا، في استكمال لأركان الحج الأساسية.

وتتواصل مناسك رمي الجمرات في أيام التشريق، حيث يرمى الحجاج الجمرات الثلاث بسبع حصيات لكل واحدة، في تأكيد مستمر على معاني الطاعة والثبات، قبل أن يختتموا رحلتهم بطواف الوداع، الذي يمثل الوداع الروحاني للكعبة المشرفة، مع أمل العودة مجددًا إلى هذا المقام المبارك.

وتبقى رحلة الحج تجربة إنسانية وروحية متكاملة، تمتزج فيها العبادة بالتاريخ والرمزية، وتجمع ملايين القلوب على صعيد واحد، في مشهد يختصر معنى الوحدة الإيمانية في أبهى صورها.