رحلة تاريخية.. نقل 3 طائرات عملاقة برا من جدة إلى الرياض (صور وفيديو)

نقلت السعودية 3 طائرات عملاقة من طراز B777-200ER خارجة عن الخدمة، برا من جدة إلى الرياض لمسافة تقدر بقرابة 1000 كلم، في رحلة وصفت بالتاريخية,

وبحسب صحيفة الوطن السعودية، “يبلغ طول الطائرة الواحدة قرابة 64 مترا، وعرض البدن 6.2 متر”، مشيرة إلى “أن التحدي الأكبر في نقل هذه الطائرات هو ارتفاعها الذي يتجاوز 6 أمتار، يضاف إليه ارتفاع الشاحنات المستخدمة، ما يتجاوز ارتفاع معظم الجسور في البلاد، مما يعني أن عملية النقل ستتخذ مسارا أطول لتجنب هذه الجسور”.

ووفق الصحيفة، “ستنقل هذه الطائرات إلى بوليفارد Runway في الرياض حيث جرى تحويلها إلى محلات تجارية ومطاعم و13 تجربة تفاعلية للكبار والصغار، في إطار موسم الرياض”.

وكان رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، أطلق مسابقة “أجمل تصوير للطائرات في طريقها للرياض”، واعدا الفائز بالحصول على سيارة فاخرة كجائزة.

هذا ويعتبر نقل الطائرات الخارجة عن الخدمة برا، أمرا واردا في العديد من الدول حول العالم، ولكن هذه قد تكون أول مرة يتم فيها نقل 3 طائرات بهذا الحجم دفعة واحدة وبدون فصل أجزاء البدن.