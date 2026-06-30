رحلة ترحيل من أمريكا تتحول إلى «كارثة إنسانية» في فنزويلا

تحولت رحلة ترحيل من الولايات المتحدة إلى فنزويلا إلى مأساة إنسانية، بعدما فُقد أكثر من 100 فنزويلي إثر انهيار الفندق الذي كانوا يقيمون فيه في مدينة لا جوايرا الساحلية، نتيجة الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب روايات ناجين، كان المرحلون محتجزين داخل أحد الفنادق عند وقوع الزلزالين، قبل أن ينهار المبنى بشكل مفاجئ، لتبدأ بعد ذلك عمليات بحث واسعة عن ناجين وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وكانت رحلة الترحيل قد وصلت من مدينة ميامي الأمريكية إلى فنزويلا قبل ساعات من وقوع الزلزالين، وعلى متنها 146 فنزويليًا، بينهم 19 امرأة و7 أطفال، وفق بيانات مبادرة “يس فلايت مونيتور” التابعة لمنظمة “هيومن رايتس فيرست” المعنية بتتبع رحلات الترحيل من الولايات المتحدة.

وقالت الناجية ليسبيث بورتيو، البالغة من العمر 58 عامًا، إنها تمكنت من الخروج من تحت أنقاض الفندق مع نحو 20 شخصًا آخرين، قبل أن يقطعوا مسافة طويلة سيرًا على الأقدام بحثًا عن المساعدة.

وأضافت أن المشهد كان مرعبًا، حيث شاهدت أشخاصًا يركضون في الشوارع بعضهم حفاة وآخرون شبه عراة بعد نجاتهم من الانهيار، مشيرة إلى أن انقطاع الاتصالات زاد من صعوبة الوضع في الساعات الأولى من الكارثة.

وتابعت أنها سيرت نحو خمسة كيلومترات وهي في حالة صدمة وبكاء مستمر، قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى أحد مقار الحرس الوطني وإجراء أول اتصال مع عائلاتهم، واصفة نجاتها بأنها فرصة ثانية للحياة.

وفي السياق ذاته، أفادت السلطات الفنزويلية بارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى أكثر من 1700 قتيل، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المناطق الأكثر تضررًا وسط ظروف إنسانية صعبة.

وتشير المعطيات إلى أن فنزويلا تشهد بين فترة وأخرى نشاطًا زلزاليًا مؤثرًا، خاصة في المناطق الساحلية المكتظة بالسكان، ما يضاعف من حجم الكوارث الإنسانية عند تزامنها مع ضعف البنية التحتية وصعوبة الاستجابة السريعة.