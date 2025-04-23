رحيل أحد رموز المسرح والدراما المصرية

بعد مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، قدم خلالها أعمالًا متميزة تركت أثرًا في قلوب جمهوره، رحل الفنان والمخرج المسرحي عبد المنعم عيسى عن عمر يناهز 77 عامًا، أحد الأسماء البارزة في الساحة الفنية المصرية، حيث اشتهر بتقديم أدوار درامية مميزة في المسرح والتلفزيون منذ سبعينيات القرن الماضي.

ونعى أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنان الراحل، “مشيدًا بأخلاقه الرفيعة وإسهاماته الفنية التي أثرت الساحة الفنية العربية”، وقال في نعيه: “نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”. وأضاف: “كان فنانًا خلوقًا، وقدم أعمالًا مهمة ستظل خالدة في ذاكرة السينما والتلفزيون. خالص العزاء لأسرته وكل محبيه”، كما “نعاه العديد من الفنانين والمخرجين، مشيدين بأخلاقه العالية وعطائه الفني الغزير”.

هذا “وولد الراحل في 10 يناير 1948، وشارك في العديد من العروض المسرحية والأعمال التلفزيونية، من بينها مسرحية هاملت (1978)، ومسلسل على هامش السيرة (1978)، ومسلسل أديب (1982)”.