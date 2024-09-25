رحيل أشهر عازفي العود في العراق والعالم

نعت نقابة الفنانين العراقيين، واحداً من أشهر عازفي العود في العراق والعالم؛ الموسيقار ومدير “فرقة بغداد للعود”، سامي نسيم، الذي توفي إثر مرض عضال.

هذا وأسس “فرقة بغداد للعود” عام 2013، وانتُخب عضوًا للمجلس المركزي لنقابة الفنانين العراقيين في الدورة الحالية، وحصد “نسيم” جائزة الإبداع الخاصة بالدولة مرتين، كما شارك في العديد من المهرجانات.

وتعاون الراحل مع مجموعة من الفنانين والموسيقيين ومؤلفين محليين وعالميين من مختلف الثقافات؛ من أبرزهم أسماء لمنور، وهاني شاكر، وفارس كرم، وحسن الشافعي، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، وآخرون، وشارك في عدد من المهرجانات المهمة، بينها: مهرجان الموسيقى العربية حيث قدم عروضًا تعكس التراث الموسيقي، ومهرجان الجاز الدولي ومهرجان دبي للموسيقى الذي قدم فيه عروضًا أمام جمهور متنوع من مختلف الجنسيات.

هذا ويزخر العراق بالعديد من عازفي العود والموسيقيين الكبار أمثال عثمان الموصلي، ومنير بشير، ونصير شمة.