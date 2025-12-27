رحيل أيقونة السينما المصرية «داوود عبد السيد» بعد صراع مع المرض

توفي المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد، أحد أبرز صناع السينما المصرية والعربية، عن عمر يناهز 78 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وخلال الأشهر الأخيرة، عانى داوود عبد السيد من وعكة صحية شديدة، وكان يخضع للعلاج في منزله، إلى جانب جلسات الغسيل الكلوي الأسبوعية.

ولد داوود عبد السيد في 23 نوفمبر 1946، وتخرج من المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1967، وبدأ مسيرته المهنية متجهًا إلى الصحافة قبل أن يختار شغفه بالسينما مسارًا رئيسيًا في حياته.

ترك عبد السيد بصمة واضحة في السينما المصرية والعربية، من خلال أعماله التي جسدت الحياة الواقعية للشخصيات والأحياء الشعبية والشوارع المألوفة، وتطرقت إلى أسئلة وجودية وأخلاقية وموضوعات اجتماعية مثل الظلم والبيروقراطية بأسلوب سلس يجذب المشاهد.

من أبرز أفلامه الخالدة: “الكيت كات”، “أرض الخوف”، “مواطن ومخبر وحرامي”، و”رسائل البحر”، وكانت آخر أعماله فيلم “قدرات غير عادية” الصادر عام 2015، الذي جمع بين التأليف والإخراج.

وفي 2013، اختيرت ثلاثة من أفلامه ضمن قائمة أهم 100 فيلم عربي التي أصدرها مهرجان دبي السينمائي الدولي، وهي: “الكيت كات” 1991، و”أرض الخوف” 1999، و”رسائل البحر” 2010، ما يعكس التأثير الكبير لمسيرته الفنية على السينما العربية.