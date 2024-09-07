رحيل الفنان التشكيلي المصري«حلمي التوني»عن عمر ناهز 90 عاما

نعت نقابة الفنانيين التشكيليين في مصر، الفنان حلمي التوني، أحد أبرز مصممي أغلفة الكتب عربيا ودوليا، الذي توفي، السبت، عن عمر ناهز 90 عاما.

كما نعت وزارة الثقافة المصرية الراحل، وقال وزير الثقافة المصري، أحمد فؤاد هنو، في بيان إن “الراحل كان أحد حراس الهوية المصرية، وشكّل وجدان جيل بأكمله بأعماله الخالدة”.

وزير الثقافة ينعي الفنان حلمي التوني: رحل أحد حراس الهوية المصرية نعى الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، الفنان… تم النشر بواسطة ‏وزارة الثقافة المصرية‏ في السبت، ٧ سبتمبر ٢٠٢٤

وولد التوني في محافظة بني سويف عام 1934، وحصل على شهادة البكالوريوس من كلية الفنون الجميلة تخصص ديكور مسرحي، كما درس فنون الزخرفة.

عمل في مؤسسة دار الهلال مشرفا على المجلات، وظهرت رسومه في مجلتي “سمير” و”ميكي” للأطفال. كما ساهم في إخراج مجلة “المسرح والسينما”.

وتعاون مع كبرى دور النشر في تصميم أغلفة الكتب وإخراجها فنيا، لا سيما مؤلفات الأديب المصري نجيب محفوظ.

ورأس تحرير مجلة “وجهات نظر” الشهرية، وأقام عشرات المعارض الفردية في معظم الدول العربية، وشارك في معارض جماعية عربيا ودوليا.

ونال جائزة معرض بولونيا لكتب الأطفال عام 2002، وجائزة منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” عن ملصقه للعام الدولي للطفل عام 1979، وتقتني العديد من المتاحف والمؤسسات لوحاته.