رحيل الكاتب والروائي اللبناني إلياس خوري

رحل الكاتب والناقد الأدبي والأكاديمي اللبناني إلياس خوري، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 76 عاما، بعد مسيرة قدّم خلالها مؤلفات حظيت بتقدير عالمي.

وتوفي خوري المولود في بيروت سنة 1948، صباح الأحد بعد معاناة جراء مشكلات صحية في الأمعاء استدعت مكوثه في المستشفى للمعالجة أشهرا طويلة.

وخوري روائي وناقد وكاتب مسرحي لبناني، وتعد رواية “باب الشمس” أشهر أعماله الروائية. وقد تم تحويلها إلى فيلم سينمائي عام 2004.

كتب روايات عدة ترجمت إلى العديد من اللغات، وله في المجال المسرحي 3 مسرحيات، إضافة إلى العديد من الكتابات النقدية الأخرى.

من أهم روايته “باب الشمس”، و”الجبل الصغير، و”الوجوه البيضاء”، و”سينالكول” و”أولاد الغيتو – اسمي آدم”.

حصل على جائزة كتارا للرواية العربية في 2016 عن فئة الروايات العربية المنشورة عن رواية “أولاد الغيتو – اسمي آدم”.

ووفق موقع جائزة كتارا، فقد سافر إلى الأردن عام 1967 حيث زار مخيم للاجئين الفلسطينيين، ثم انضم إلى حركة فتح التابعة إلى منظمة التحرير الفلسطينية في ذلك الوقت.

غادر الأردن عام 1970 بعد أحداث “أيلول الأسود”، وسافر إلى باريس.

وبعد عودته إلى لبنان، أصبح باحثا في مركز أبحاث منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت. وشارك في الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت عام 1975، وأصيب بجروح خطيرة.

عمل في الصحافة وتقلد مناصب من بينها مدير تحرير القسم الثقافي لجريدة السفير اللبنانية، ورئيس تحرير الملحق الثقافي الأسبوعي لجريدة النهار اللبنانية بين 1993 و2009. وشغل منصب رئيس تحرير مجلة “الدراسات الفلسطينية”.