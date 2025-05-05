رحيل بهجة المسرح والسينما.. نعيم عيسى يودّع الحياة بعد عقود من العطاء الفني

ترجّل اليوم أحد فرسان البهجة على خشبة الفن، وأُسدل الستار على مشوار فني امتد لعقود، برحيل الفنان المصري نعيم عيسى، الذي وافته المنية صباح الاثنين بعد صراع مرير مع المرض، تاركاً وراءه ضحكات لا تُنسى، وأدواراً حفرت مكانتها في ذاكرة أجيال كاملة.

في التفاصيل، وفي مشهد يخيّم عليه الحزن، فقدت الساحة الفنية المصرية اليوم الاثنين، أحد رموزها القدامى، بوفاة الفنان نعيم عيسى، عن عمر ناهز 88 عاماً، بعد صراع طويل مع مرض الالتهاب الرئوي، تدهورت على إثره حالته الصحية في الأيام الأخيرة.

وكان الفنان الراحل قد نُقل إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات محافظة الإسكندرية، بعد توقف عضلة قلبه لمدة أربع دقائق ودخوله في حالة حرجة تطلبت وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، قبل أن يرحل متأثراً بالمضاعفات التي لم تمهله طويلاً.

وأعلن نجله في وقت سابق عن تدهور حالته الصحية، داعياً محبيه إلى الدعاء له، إلا أن القدر سبق الجميع، لتفقد مصر اليوم فناناً من طراز خاص عرف بابتسامته وروحه الخفيفة في الأدوار المساندة التي تركت أثراً لا يُنسى.

هذا وولد نعيم عيسى في يناير عام 1937، وبدأ مشواره الفني من المسرح، حيث التحق بفرقة مدبولي وفرقة الإسكندرية، ليمهد بذلك الطريق أمام مسيرة حافلة بالأعمال المميزة على خشبة المسرح، كان من أبرزها “الزمبليطة في الصالون”، “ناس كده وكده”، “ريا وسكينة”، و”الواد سيد الشغال” إلى جانب الزعيم عادل إمام.

وانتقل بعد ذلك إلى العمل في السينما والتلفزيون، حيث شارك في عدد من الأفلام التي حفرت اسمه في ذاكرة الجمهور، منها “المتسول”، “مين فينا الحرامي”، و”الباشا تلميذ” مع الفنان كريم عبد العزيز، مجسداً أدواراً خفيفة الظل حملت عمقاً إنسانياً ولمسة فنية صادقة.

وعرف نعيم عيسى بتواضعه وحبّه للعمل، وظلّ حاضراً في الذاكرة الجمعية للمصريين كأحد ملامح جيلٍ قدم للفن دون صخب، وترك خلفه إرثاً بسيطاً في الشكل، كبيراً في الأثر.