رحيل رجل الأعمال المصري الشهير «محمد الفايد»

توفي رجل الأعمال المصري “محمد الفايد” المالك السابق لنادي فولهام الإنجليزي لكرة القدم ومتجر هارودز الشهير في لندن، عن عمر يناهز 94 عامًا.

تم تشييع جثمان “الفايد” أمس الجمعة من مسجد ريجنتس بارك في لندن، وقالت عائلة “الفايد” نقلاً عن “الجزيرة نت” في بيان نشره نادي فولهام، إنه “توفي بسلام” يوم الأربعاء الماضي 30 أغسطس 2023، وطلبت “احترام خصوصية أفراد العائلة في هذا الوقت”.

ولد الفايد في مدينة الإسكندرية في مصر عام 1929، وبدأ حياته العملية في مجال التجارة في مصر، ثم انتقل إلى دبي في عام 1960 ليتخصص في مجال العقارات والتنمية.

في عام 1975، انتقل الفايد إلى بريطانيا، واشترى مع شقيقه فندق “ريتز” في باريس عام 1979، ثم متجر هارودز الشهير في لندن عام 1985 بعد معركة استحواذ طويلة ومريرة.

واشتهر الفايد بأسلوبه الصريح وانتقاده لحزب المحافظين البريطاني.

في عام 1997، توفي ابنه “دودي الفايد” مع الأميرة “ديانا” في حادث سيارة في باريس، وظل “الفايد” يناضل لسنوات لإثبات أن ابنه والأميرة ديانا قتلا على يد العائلة المالكة البريطانية.

كانت إمبراطورية “الفايد” تشمل قطاعات متنوعة، مثل الشحن والعقارات والخدمات المصرفية والنفط وتجارة التجزئة والبناء، كما كان فاعل خير، إذ ساعدت مؤسسته الأطفال في المملكة المتحدة وتايلند ومنغوليا.