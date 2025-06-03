رحيل سيدة المسرح العربي.. وفاة الفنانة سميحة أيوب بعد مسيرة فنية حافلة

غيّب الموت اليوم الثلاثاء الفنانة المصرية القديرة سميحة أيوب عن عمر ناهز 93 عاماً، بعد مسيرة فنية طويلة تركت خلالها بصمة واضحة في عالم المسرح والسينما والتلفزيون.

وأعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، خبر وفاة سميحة أيوب عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وتعد سميحة أيوب من أبرز الوجوه الفنية في مصر والعالم العربي، حيث بدأت مسيرتها الاحترافية عام 1947 بفيلم «المتشردة»، وحصلت على لقب «سيدة المسرح العربي» نظراً لإسهاماتها الكبيرة في المسرح، حيث قدمت أكثر من 100 عرض مسرحي من بينها «سكة السلامة» و«السبنسة» و«رابعة العدوية» و«دماء على ستار الكعبة» و«سقوط فرعون» و«الفتى مهران».

وولدت سميحة أيوب عام 1932، وامتدت مسيرتها الفنية لأكثر من سبعة عقود، تعاونت خلالها مع عدد كبير من المخرجين والكتاب المرموقين، وأسهمت في إثراء المشهد الثقافي والفني في مصر والعالم العربي، وتُذكر الفنانة الراحلة بأدائها المتقن وقدرتها على تجسيد شخصيات مركبة ومعقدة، مما جعلها واحدة من أهم رموز الفن العربي في العصر الحديث.