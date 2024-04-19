رحيل «عمدة الدراما المصرية» الفنان صلاح السعدني

أعلن نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، عن رحيل الفنان الكبير، صلاح السعدني، عن عمر 81 عاماً.

وكان الراحل بدأ مشواره الفني بعدد من المسرحيات قبل أن يواكب انطلاقة التلفزيون في مصر ويشارك في مسلسلات كثيرة منها: (الضحية، الرحيل، لا تطفئ الشمس، القاهرة والناس).

وبدأ نجاحه التلفزيوني الحقيقي في حقبتي السبعينات والثمانينات والتسعينيات بمسلسلات مثل: (أم العروسة، قطار منتصف الليل، الزوجة أول من يعلم، ارابيسك).

ويعتبر دور “سليمان غانم” في مسلسل (ليالي الحلمية) للمؤلف أسامة أنور عكاشة والمخرج إسماعيل عبدالحافظ، هو أيقونة مشواره الفني وأطلق النقاد عليه وقتها لقب “عمدة الدراما المصرية” برصيد أعمال تجاوز 200 مسلسل.

وكان آخر أدوار الراحل مسلسل (القاصرات) عام 2013، ليبتعد بعدها عن التمثيل.