من العواصف إلى ضبط أطنان المخدرات.. أحداث صادمة بالعالم

بدأ العالم اليوم بحزن على رحيل الفنانة السودانية بلقيس عوض، رمز الفن والإصرار، بينما مصر تشهد فوزًا مفاجئًا لرئيس البرلمان الجديد وسط عاصفة ترابية تحوّل سماء القاهرة إلى برتقالية، وعفو رئاسي يغيّر حياة المئات من السجناء، وفي الخارج، الولايات المتحدة تلغي مئات آلاف التأشيرات، ويصيب فيروس نوروفيروس 90 شخصًا على سفينة سياحية، بينما تفتح فرنسا باب التجنيد الطوعي ونجحت إسبانيا في ضبط 10 أطنان كوكايين في المحيط الأطلسي، في إنجاز أمني غير مسبوق.

رحيل الفنانة السودانية القديرة بلقيس عوض

رحلت الفنانة السودانية القديرة بلقيس عوض عن عالمنا بعد معاناة صحية طويلة، حيث قضت أيامها الأخيرة في مدينة دنقلا بالولاية الشمالية، عقب نزوحها من العاصمة الخرطوم.

ولدت بلقيس عوض عام 1946 في الخرطوم، وكانت واحدة من النساء الرائدات في السودان، إذ أصبحت أول امرأة تعمل ضابطة جمارك في البلاد عام 1965، كما كانت أول ممثلة تقدّم أداءً باللغة العربية الفصحى في الإذاعة السودانية عام 1961، مما جعلها علامة فارقة في تاريخ الفن والإعلام السوداني.

تلقت الراحلة تعليمها الابتدائي في مدارس البعثة المصرية بالكلية القبطية للبنات، ثم التحقت بجامعة النيلين، وشاركت في مجموعة من الأعمال الدرامية التي تركت بصمة خالدة في الدراما السودانية، أبرزها: “أقمار الضواحي”، و”آخر قطار”، و”بنت المدير”، و”قطر الشمال”، و”الدهباية”.

ويُعدّ الجيل المؤسس للحركة الفنية في السودان، بمن فيهم بلقيس عوض، أحد الأعمدة الأساسية التي أسهمت في بناء الدراما والمسرح والإذاعة، رغم محدودية الإمكانيات والظروف السياسية والاقتصادية. كما لعبوا دورًا مهمًا في توثيق التحولات الاجتماعية والثقافية وتعزيز الهوية الوطنية والوعي الثقافي.

وتعتبر مسيرة بلقيس عوض جزءًا من هذا السياق التاريخي، كونها رمزًا نسويًا كسرت الحواجز وفتحت الطريق أمام أجيال لاحقة من الفنانات السودانيات.

بعد 24 ساعة من تعيينه.. قاضٍ يفوز برئاسة البرلمان المصري بأغلبية كاسحة

فاز المستشار هشام بدوي، عضو مجلس النواب المصري المعين، برئاسة مجلس النواب للفصل التشريعي الثالث 2026-2030، خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت اليوم الاثنين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وحصل بدوي على 521 صوتًا من أصل 570 صوتًا صحيحًا، فيما حصل المنافس الوحيد، النائب محمود سامي الإمام، على 49 صوتًا فقط، وفق الإجراءات الدستورية واللائحية المعمول بها.

وجاء فوز بدوي بعد ساعات قليلة من تعيينه عضوًا بمجلس النواب بقرار جمهوري صادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي (القرار رقم 16 لسنة 2026)، ضمن قائمة تضم 28 عضوًا معينين يمثلون كفاءات وطنية متنوعة.

وافتتحت الجلسة برئاسة النائبة عبلة الهواري، أكبر الأعضاء سنًا (79 عامًا)، بمساعدة أصغر عضوين، حيث أدى النواب اليمين الدستورية قبل فتح باب الترشح لمنصب الرئيس وإعلان فوز المستشار بدوي رسميًا.

ويعد هشام عبد السلام بدوي من أبرز الشخصيات القضائية والرقابية في مصر، إذ يمتلك مسيرة مهنية تزيد عن أربعة عقود، شملت العمل في النيابة العامة وتدرجه حتى منصب المحامي العام لنيابات أمن الدولة العليا، ورئاسة محكمة استئناف القاهرة، ومساعد وزير العدل لإدارة مكافحة الفساد بعد ثورة 30 يونيو.

كما تولى منصب نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات منذ 2015، ثم رئيس الجهاز لاحقًا، ولعب دورًا بارزًا في تعزيز الرقابة المالية على الجهات الحكومية ومكافحة الفساد.

عاصفة ترابية عنيفة تضرب مصر وتحول سماء القاهرة إلى برتقالية

ضربت عاصفة ترابية قوية أغلب محافظات مصر، اليوم الإثنين، مصحوبة برياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة، ما أدى إلى انخفاض كبير في مستوى الرؤية وأثار اضطرابات في حركة المرور.

وشهدت محافظتا القاهرة والجيزة ذروة تأثير العاصفة منذ الصباح الباكر، حيث انخفضت الرؤية في بعض المناطق إلى أقل من كيلومتر واحد، وتحولت سماء العاصمة إلى حالة ضباب ترابي كثيف يشبه الدخان، خاصة في المناطق المكشوفة والطرق السريعة.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تراجع تأثير العاصفة تدريجيًا بداية من مساء الثلاثاء، مع تحسن مستوى الرؤية وانخفاض سرعة الرياح، مشيرة إلى أن العاصفة ناجمة عن نشاط رياح قوية قادمة من المناطق الصحراوية الغربية والجنوبية الغربية.

وأصدرت الإدارة العامة للمرور وهيئة الأرصاد تعليمات للسلامة تضمنت خفض السرعة أثناء القيادة، استخدام الأضواء الخافتة، تجنب السير في المناطق المكشوفة، ارتداء الكمامات لمن يعانون من أمراض تنفسية، وإغلاق النوافذ جيدًا داخل المنازل مع استخدام أجهزة تنقية الهواء.

كما ناشدت محافظة الجيزة المواطنين بتأمين المنازل والأسطح، تثبيت المعلقات والأجسام المعرضة للسقوط، التخلص الآمن من عبوات الوقود والمذيبات العضوية، وعدم الاقتراب من الأشجار وأعمدة الكهرباء والأسلاك ولوحات الإعلانات أثناء العواصف.

وأوصت مرضى الحساسية الصدرية بالبقاء في المنزل إلا للضرورة، وارتداء الكمامات، والالتزام باستخدام الأدوية الموصوفة، وشرب كميات كافية من المياه.

الرئيس المصري يصدر عفوًا رئاسيًا عن سجناء حكم عليهم بالسجن المؤبد

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهورياً بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2026.

ونُشر القرار في الجريدة الرسمية، في إطار التقليد السنوي للعفو الرئاسي خلال المناسبات الوطنية الكبرى، بهدف تعزيز قيم الرحمة والتسامح وإتاحة فرصة جديدة للمفرج عنهم للاندماج في المجتمع.

ونص القرار على أن يُعفى عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2026 خمس عشرة سنة ميلادية، على أن يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وفقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.

كما يشمل العفو المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، إذا نفذوا ثلث مدة العقوبة ميلاديًا حتى 25 يناير 2026، على ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سابقة إذا أمضوا ثلث مجموع مددها في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأشار القرار إلى أن وضع المفرج عنه تحت المراقبة الشرطية يخضع لشروط محددة، بحيث لا تزيد المدة على خمس سنوات أو على مدة العفو المحددة، أيهما أقل.

وشهدت السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في قرارات العفو الرئاسي بمصر، لتشمل آلاف السجناء سنويًا، مع التركيز على كبار السن والمرضى ومن أمضوا فترات طويلة، في إطار سياسة الدولة لتخفيف الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل وتعزيز إعادة التأهيل والاندماج المجتمعي مع الحفاظ على الضوابط الأمنية.

الولايات المتحدة تلغي أكثر من 100 ألف تأشيرة خلال عام واحد في عهد ترامب

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة ألغت أكثر من 100 ألف تأشيرة منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة لفترة ثانية، في إطار نهج مناهض للهجرة، وهو رقم قياسي خلال عام واحد.

وقال المتحدث باسم الخارجية، تومي بيغوت: “لا توجد أولوية لدى إدارة ترامب تعلو على حماية المواطنين الأميركيين وحماية السيادة الأميركية”.

ويمثل هذا الرقم زيادة بمقدار مرتين ونصف مقارنة بإجمالي عدد التأشيرات التي أُلغيت في عام 2024، أثناء رئاسة جو بايدن.

وأوضحت الخارجية الأميركية أن “آلاف” التأشيرات أُلغيت بسبب ارتكاب جرائم، بما في ذلك الاعتداء والقيادة تحت تأثير الكحول.

ورحب وزير الخارجية، ماركو روبيو، بإلغاء تأشيرات لطلاب شاركوا في احتجاجات ضد إسرائيل، مستندًا إلى قانون قديم يتيح منع دخول أجانب يُعتبرون معارضين للسياسة الخارجية الأميركية، رغم أن بعضهم كسب طعونًا قضائية ضد أوامر الترحيل.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن 8 آلاف من التأشيرات الملغاة كانت لطلاب، فيما شددت إدارة ترامب إجراءات التدقيق في منح التأشيرات، بما في ذلك مراجعة منشورات الوافدين على منصات التواصل الاجتماعي.

وتأتي عمليات إلغاء التأشيرات ضمن حملة أوسع للترحيل الجماعي، تُنفذ عبر نشر قوات فدرالية في المدن الأميركية. وقالت وزارة الأمن الداخلي الشهر الماضي إن إدارة ترامب رحّلت أكثر من 605 آلاف شخص، بينما غادر 2.5 مليون شخص البلاد طوعًا.

تفشي فيروس “نوروفيروس” على متن سفينة سياحية أمريكية وإصابة نحو 90 شخصًا

أكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية تسجيل أول تفشٍ لفيروس “نوروفيروس” على متن سفينة سياحية هذا العام، أسفر عن إصابة نحو 90 شخصًا من الركاب وأفراد الطاقم.

وأوضحت الوكالة الصحية الفيدرالية أن التفشي وقع على متن سفينة تابعة لشركة “هولاند أمريكا لاين” خلال رحلتها التي انطلقت في 28 ديسمبر واستمرت حتى 9 يناير الجاري.

ويُعد “نوروفيروس” من الفيروسات شديدة العدوى، ويسبب التهاب المعدة والأمعاء الحاد، وتشمل أعراضه القيء والإسهال والغثيان وآلام البطن، وقد يؤدي إلى الجفاف خاصة لدى الأشخاص ذوي المناعة الضعيفة.

وعادةً ما تفرض السلطات الصحية والشركات البحرية بروتوكولات صارمة للتعامل مع مثل هذه العدوى، تشمل تعقيم الأسطح بشكل مكثف، وعزل المصابين، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات النظافة العامة على متن السفينة.

وتعد مثل هذه الفيروسات من المخاطر الصحية المعروفة في البيئات المغلقة والمزدحمة مثل السفن السياحية.

فرنسا تفتح باب التجنيد الطوعي لنظام خدمة عسكرية جديد

أعلنت القوات المسلحة الفرنسية، بدء استقبال طلبات التطوع ضمن برنامج خدمة عسكرية طوعية جديد، يهدف في مرحلته الأولى إلى تجنيد 3000 شاب وشابة هذا العام، مع خطة لزيادة العدد تدريجيًا ليصل إلى 10 آلاف متطوع سنويًا بحلول عام 2030، و42,500 متطوع سنويًا بحلول عام 2035.

ويستطيع المواطنون الفرنسيون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا تقديم طلباتهم عبر الإنترنت أو من خلال مراكز التجنيد الإقليمية، للانضمام إلى الجيش أو القوات الجوية أو البحرية.

ويتلقى المتطوعون راتبًا شهريًا قدره 800 يورو (نحو 933 دولارًا)، وتستمر مدة الخدمة شهرًا واحدًا للتدريب الأساسي، يليها توزيعهم على وحدات عسكرية لمدة تسعة أشهر لأداء مهام مشابهة لمهام الأفراد في الخدمة الفعلية، مع عدم المشاركة في العمليات العسكرية خارج الأراضي الفرنسية، وفق إعلان القوات المسلحة الفرنسية.

إسبانيا تضبط نحو 10 أطنان كوكايين في سفينة بالمحيط الأطلسي

أعلنت الشرطة الإسبانية، الاثنين، ضبط نحو 10 أطنان من مادة الكوكايين خلال عملية أطلقت عليها اسم “الموجة البيضاء”، نفذت على متن سفينة تجارية في المحيط الأطلسي.

وأوضحت الشرطة أن العملية جرت يوم الأحد ضد سفينة ترفع علم الكاميرون، كانت تبعد 535 كيلومترًا عن جزر الكناري. وأكدت أن هذه الكمية هي الأكبر من نوعها التي تم ضبطها حتى الآن على مستوى أوروبا في عرض البحر، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في البرازيل وفرنسا والبرتغال.

وأضاف البيان أن السفينة، التي كانت محمّلة بالملح، أبحرت من البرازيل متجهة إلى أحد الموانئ الأوروبية، وكانت متوقفة في المحيط الأطلسي منذ 12 ساعة بحجة نفاد الوقود، قبل أن تداهمها الشرطة بعد رصد اقتراب زوارق سريعة لنقل المهربين.

وأفادت الشرطة أن العملية أسفرت عن توقيف 13 من أفراد طاقم السفينة، يحملون الجنسيات الهندية والصربية، وسُحبت السفينة إلى أحد الموانئ الإسبانية بعد انتهاء العملية.