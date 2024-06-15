رحيل «مشرف الجمرات» خلال خدمة ضيوف الرحمن

توفي “عبدالله عبدالكريم الحارثي”، أحد منسوبي وزارة الصحة السعودية، مشرف “قطاع الجمرات” بالمشاعر المقدسة، خلال عمله بخدمة ضيوف الرحمن.

وأثارت وفاة الحارثي، “مشرف الجمرات”، تفاعلا كبيرا، حيث عبر الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم لوفاته أثناء تأدية عمله مشرفا للمراكز الصحية بقطاع الجمرات بمشعر منى.

وكتب وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، على منصة “إكس”: “توفي الزميل العزيز عبدالله عبد الكريم الحارثي وهو في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة، غفر الله له ورحمه، صادق العزاء والمواساة لأهله وذويه، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وعبر نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، وزملاء الحارثي عن حزنهم لوفاته، واصفين إياه بكرم الأخلاق وتفانيه في العمل.

وكتب حجي الحجي، مسؤول سابق في وزارة الصحة السعودية، في نعيه: “فجعت برحيل الزميل عبدالله عبد الكريم الحارثي الذي توفي وهو على رأس العمل بعد أن أشرف على تجهيز المراكز الصحية على جسر الجمرات خدمة لضيوف الرحمن، تغمده الله بواسع رحمته”.

يُذكر أن الحارثي كان يشارك في مواسم الحج على مدى سنوات عديدة، حيث كان جزءا من فريق وزارة الصحة الذي ينتشر في المشاعر المقدسة لتقديم الرعاية الصحية لملايين الحجاج.