رحيل ممثل ومخرج أمريكي شهير

توفي الممثل والمخرج الأمريكي الشهير، ميل نوفاك، المعروف بدوره المميز في فيلم “لعبة الموت”، عن عمر يناهز 90 عاما.

وقالت ابنة الفقيد لموقع TMZ: “الوفاة كانت نتيجة أسباب طبيعية، حيث عانى والدي في سنواته الأخيرة من آلام مزمنة بسبب إصابات متكررة أثناء التصوير، وكان يتحمل الألم بصبر حتى آخر أيامه”.

هذا “وولد نوفاك في 16 يونيوعام 1934، وبدأ حياته الفنية عام 1974 وامتهن التمثيل والإخراج، ولعب أدوار البطولة في أفلام تشاك نوريس، مثل An Eye for an Eye و The Force of One، وعرف عنه أداء مشاهد الأكشن والقتال في الأفلام بنفسه، ومن الأفلام الشهيرة التي شارك فيها الممثل أيضا كان فيلم The F-Zone عام 1999، وفيلم Big Guns عام 2006، إضافة إلى العديد من الأفلام، مثل Eternal Code وTales from the Campfire 3 وPower Elite وغيرها”.