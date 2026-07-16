رحيل نجم سوري وكوارث إنسانية.. فرنسا تقرّ قانون «القتل الرحيم»

في نشرة اليوم، تتصدر أخبار المآسي الإنسانية والحوادث المؤلمة المشهد، من وفاة نجم الكرة السورية فراس إسماعيل إثر حادث سير في تركيا، إلى كارثة غرق سفينتين قبالة ميانمار وسط مخاوف من مصرع أكثر من 500 شخص، مرورًا بحريق مأساوي في دار للأيتام بالجزائر وحادث سير أودى بحياة شابين مصريين، وعلى الصعيد السياسي والقانوني، يبرز إقرار البرلمان الفرنسي قانونًا تاريخيًا يشرّع المساعدة على إنهاء الحياة لمرضى الحالات المستعصية، في خطوة أثارت نقاشًا واسعًا داخل فرنسا وخارجها.



وفاة نجم الكرامة والمنتخب السوري فراس إسماعيل إثر حادث سير في تركيا

فقد الوسط الرياضي السوري أحد أبرز لاعبي كرة القدم السابقين، بعد وفاة لاعب نادي الكرامة والمنتخب السوري فراس إسماعيل إثر حادث سير مؤسف في ولاية سامسون التركية، وفقًا لما أورده موقع ysscores.

ويُعد فراس إسماعيل، البالغ من العمر 43 عامًا، من الأسماء البارزة في تاريخ نادي الكرامة، إذ كان أحد عناصر الفريق خلال مرحلة مميزة من مسيرته، وشارك معه في تحقيق حضور لافت على الساحة الكروية السورية.

كما ارتدى فراس إسماعيل قميص المنتخب السوري، ومثّل بلاده في عدد من المناسبات قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم، لينتقل بعيدًا عن الملاعب بعد سنوات من العطاء داخل المستطيل الأخضر.

وشهدت الأيام الماضية تداول أنباء عن تعرض اللاعب السابق لحادث سير في تركيا ونقله إلى أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج، قبل أن يتأكد لاحقًا نبأ وفاته، وسط حالة من الحزن بين زملائه ومحبيه ومتابعي كرة القدم السورية.

ونعت أندية ولاعبون ورياضيون رحيل فراس إسماعيل، مستذكرين مسيرته مع نادي الكرامة والمنتخب السوري، وما قدمه خلال سنوات وجوده في الملاعب، مؤكدين أن اسمه سيبقى حاضرًا في ذاكرة كرة القدم السورية.

هذا ويُعد نادي الكرامة من أبرز الأندية السورية تاريخيًا، وارتبط اسمه خلال سنوات سابقة بجيل مميز من اللاعبين الذين حققوا حضورًا قويًا محليًا وقاريًا، وكان فراس إسماعيل أحد الأسماء التي ارتبطت بتلك المرحلة.

الأمم المتحدة: أكثر من 500 شخص ربما لقوا حتفهم في غرق سفينتين قبالة ميانمار

قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن أكثر من 500 شخص ربما لقوا حتفهم في حادثتي غرق سفينتين قبالة سواحل ميانمار منذ أواخر يونيو، في مأساة إنسانية محتملة طالت أغلبية من أقلية الروهينغا المسلمة.

وأعربت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان مشترك، عن قلقهما البالغ إزاء تقارير تفيد بأن سفينتين كانتا تقلان أكثر من 500 شخص ربما انقلبتا قبالة سواحل ميانمار خلال الأيام الماضية.

وأوضحت الوكالتان أن المعلومات الأولية تشير إلى أن السفينتين أبحرتا من ولاية راخين في ميانمار أواخر يونيو، وكان على متنهما عدد كبير من أفراد أقلية الروهينغا.

وأشار البيان إلى أن بعض الركاب يُعتقد أنهم قدموا من مخيمات كوكس بازار في بنغلاديش، التي تضم أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا فروا من ولاية راخين خلال السنوات الماضية.

وذكرت الأمم المتحدة أن الاتصال فُقد بإحدى السفينتين بعد وقت قصير من مغادرتها، وسط اعتقاد بأنها كانت تقل نحو 250 شخصًا، فيما يُرجح أن السفينة الثانية التي كانت تحمل قرابة 280 شخصًا غرقت قبالة سواحل إيياروادي في ميانمار يوم 8 يوليو.

وأكدت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين أن الخسائر البشرية المحتملة في الحادثتين تمثل مأساة كارثية، مشيرتين إلى أن الرحلتين انطلقتا خارج موسم الإبحار المعتاد، ما يزيد المخاطر المرتبطة بهذه الرحلات البحرية.

وحذرت الوكالتان من أنه في حال تأكد هذه المعلومات، فإن الحادثتين ستضافان إلى نحو 300 شخص أُبلغ عن فقدانهم أو وفاتهم في بحر أندامان وخليج البنغال منذ بداية العام الحالي، بينهم لاجئون من الروهينغا ومواطنون من بنغلاديش.

ويواصل آلاف الروهينغا سنويًا خوض رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر على متن قوارب متهالكة غالبًا ما تديرها شبكات تهريب واتجار بالبشر، بحثًا عن الأمان أو فرص حياة أفضل.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سُجل خلال العام الماضي فقدان أو وفاة نحو 900 لاجئ من الروهينغا في شمال المحيط الهندي، من أصل أكثر من 6500 شخص حاولوا عبور البحر.

وأكد البيان الأممي أن الحوادث الأخيرة تعكس التداعيات المدمرة للنزاع والنزوح المستمرين، إضافة إلى غياب حلول مستدامة لمعالجة أوضاع مجتمع الروهينغا.

ودعت المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية اللاجئين إلى تعزيز عمليات البحث والإنقاذ، وضمان وصول الناجين إلى الحماية واللجوء، إلى جانب اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية ضد شبكات التهريب والاتجار بالبشر.

وتأتي هذه الحوادث في ظل استمرار أزمة الروهينغا، الذين فر مئات الآلاف منهم من ولاية راخين بسبب أعمال العنف والاضطهاد، بينما يعيش معظمهم في مخيمات مكتظة داخل بنغلاديش.

مصرع 11 شخصًا وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء حريق في دار للأيتام بالجزائر

لقي 11 شخصًا مصرعهم وأصيب أكثر من 20 آخرين، إثر حريق اندلع صباح اليوم داخل دار للأيتام في بلدية المحمدية بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية.

وقال الرائد كريم بن فحسي، المكلف بالإعلام لدى الحماية المدنية الجزائرية، إن فرق الإطفاء تواصل عمليات إخماد النيران وإجلاء الضحايا، مشيرًا إلى نقل المصابين بشكل عاجل إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضاف أن أسباب اندلاع الحريق لم تُحدد بعد، فيما تواصل فرق الحماية المدنية عمليات التدخل داخل المؤسسة للتأكد من سلامة الموجودين وتأمين موقع الحادث.

وفاة شابين مصريين إثر حادث سير أثناء توجههما لاستقبال المنتخب الوطني في العلمين

توفي شابان مصريان إثر حادث سير وقع في مدينة العلمين، أثناء توجههما لاستقبال لاعبي المنتخب المصري، وفق ما أفادت به وسائل إعلام مصرية.

وأعلنت المصادر وفاة الشاب عطا الله السمالوسي متأثرًا بإصاباته البالغة التي تعرض لها في الحادث، لترتفع حصيلة الوفيات إلى شخصين، بعد وفاة سعيد أبو زيد سلومة، البالغ من العمر 40 عامًا، من مركز الضبعة، في يوم وقوع الحادث.

وكان السمالوسي قد نُقل إلى المستشفى إثر إصابته بجروح خطيرة، وسط اهتمام واسع بحالته الصحية خلال الأيام الماضية، قبل أن تتدهور حالته ويفارق الحياة في المستشفى الملكي بالإسكندرية.

البرلمان الفرنسي يقر نهائيًا قانونًا يشرّع القتل الرحيم لمرضى الحالات المستعصية

أقر البرلمان الفرنسي بشكل نهائي مشروع قانون يضفي الشرعية على القتل الرحيم للأشخاص المصابين بأمراض مميتة، بعد تصويت الجمعية الوطنية لصالح النص التشريعي.

ويأتي إقرار القانون بعد سنوات كان فيها القتل الرحيم محظورًا في فرنسا، حيث خضع مشروع قانون “المساعدة على إنهاء الحياة طوعًا” لنقاشات واسعة داخل المؤسسة التشريعية منذ ربيع عام 2024.

وصوّت النواب لصالح مشروع القانون ثلاث مرات خلال مراحل مناقشته، إلا أن أعضاء مجلس الشيوخ رفضوه، ما أدى إلى استمرار الخلاف بين غرفتي البرلمان.

وبموجب النظام التشريعي الفرنسي، كانت الكلمة النهائية للجمعية الوطنية، وهي الغرفة السفلى للبرلمان، التي حسمت اعتماد النص بشكل نهائي.

وخلال التصويت الأخير، أيد مشروع القانون 291 نائبًا، بينما عارضه 241 نائبًا.

وينص القانون على منح الحق في طلب المساعدة على إنهاء الحياة للأشخاص الذين يعانون من مرض عضال وخطير في مراحل متقدمة أو نهائية، ويهدد حياتهم بشكل مباشر.

كما يشترط القانون أن يكون المريض يعاني من آلام لا يمكن علاجها أو معاناة تصبح غير محتملة عند وقف العلاج، حتى يصبح طلب إنهاء الحياة ممكنًا وفق الإجراءات المحددة.

ويشمل الحق الأشخاص الذين تجاوزوا 18 عامًا، ويحملون الجنسية الفرنسية أو يقيمون في فرنسا بشكل قانوني ودائم، وفق الشروط الواردة في النص التشريعي.

ويُعد إقرار القانون تحولًا مهمًا في السياسة الصحية والقانونية الفرنسية، إذ ينتقل البلد من حظر القتل الرحيم إلى السماح به ضمن إطار قانوني محدد وضوابط صارمة.

وعلى المستوى الدولي، تسمح 10 دول رئيسية على الأقل بالقتل الرحيم الطوعي والنشط، الذي يقوم خلاله الطبيب بإعطاء المادة المنهية للحياة مباشرة، وفق تشريعات قانونية خاصة.

وتشمل هذه الدول هولندا، ولوكسمبورغ، وبلجيكا، وكولومبيا، وكندا، وإسبانيا، ونيوزيلندا، وأستراليا، والإكوادور، وأوروغواي.

هذا ويُعد ملف المساعدة الطبية على إنهاء الحياة من أكثر القضايا إثارة للجدل في أوروبا، إذ تدور النقاشات حول التوازن بين حق الإنسان في إنهاء معاناته في الحالات المرضية المستعصية، وبين المخاوف المتعلقة بحماية الفئات الضعيفة ووضع ضمانات تمنع إساءة استخدام هذه الإجراءات.