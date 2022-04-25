رداً على إطلاق صواريخ.. الجيش الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته المدفعية قصفت أهدافا في لبنان وأطلقت النار باتجاه موقع إطلاق قذيفتين صاروخيتين باتجاه الجليل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن “قوات المدفعية الإسرائيلية تقصف الآن أهدافا في لبنان وتطلق النار باتجاه موقع إطلاق القذيفة الصاروخية”.

وأضاف أن “ذلك يأتي ردا على إطلاق صاروخ من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية”.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أفادت بإطلاق صاروخ “غراد” من منطقة رأس العين جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

كما تم الإعلان عن وقوع انفجارين قرب مستوطنة شلومي (في الجليل الغربي)”.

وقالت المتحدث باسم بلدية شلومي إن “صاروخين أطلقا من لبنان سقطا في منطقة مفتوحة”.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي؛ إن صاروخا واحدا أطلق مساء الأحد من لبنان، وانفجر في منطقة مفتوحة بالقرب من مستوطنة شلومي، مضيفة أنه لم تقع أي إصابات، كما لم يبلغ عن أضرار.

من جهتها أفادت قناة “الجزيرة” بانطلاق صاروخين من لبنان تجاه شمال فلسطين المحتلة، مساء الأحد.