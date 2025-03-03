رداً على التصعيد التجاري.. الصين تهدد بفرض رسوم على الواردات الأمريكية

في إطار الرد على تهديدات واشنطن بفرض رسوم جديدة بنسبة 10% على الواردات الصينية، أفادت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية، بأن “بكين تبحث فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الأمريكية”.

وذكرت الصحيفة الصينية، “أن بكين تعمل على تطوير إجراءات مضادة تشمل فرض رسوم جمركية وعددًا من الإجراءات الأخرى”، وأشارت إلى أن “السلع الزراعية والغذائية الأمريكية ستكون “على الأرجح ضمن القائمة”.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن سابقا عن “خطط لفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية بدءا من 4 مارس الجاري”.

وردا على ذلك، أكدت وزارة التجارة الصينية أن “بكين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة”.

وأعربت الوزارة عن أملها في أن “تتجنب الولايات المتحدة “تفاقم الأخطاء بأخطاء جديدة”، والعودة إلى مسار الحوار المتكافئ لحل الخلافات في أقرب وقت ممكن”.