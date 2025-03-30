رداً على الجدل حول موعد «عيد الفطر».. بيانات مصرية عراقية توضّح!

أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانا حول الجدل المثار بشأن “تحديد بداية عيد الفطر المبارك لعام 1446هجري/2025 ميلادي”.

وقالت “الإفتاء” في بيان لها حول “تحديد بداية عيد الفطر المبارك لعام 1446هجري/ 2025”: “تابعت دار الإفتاء المصرية بعض الجدل المثار حول تحديد بداية عيد الفطر المبارك لهذا العام، ونود توضيح الموقف الشرعي بصورة جلية”:

أولا: الأصل الشرعي الثابت عن النبي في تحديد بدايات الشهور القمرية هو رؤية الهلال بالعين المجردة؛ لقوله: “صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا” (رواه البخاري ومسلم).

ثانيا: تؤكد دار الإفتاء المصرية أنها تعتمد منهجية واضحة تجمع بين النصوص الشرعية الثابتة والاستئناس بالحسابات الفلكية القطعية التي وصلت دقتها إلى درجة اليقين العلمي، وهذه الحسابات لا تُثبت دخول الشهر، بل تنفي إمكانية رؤية الهلال إذا ثبت علميًا استحالة ذلك، وهي بذلك تكون معيارا لضبط الرؤية الشرعية.

ثالثا: بناء على هذا المنهج، فإن إعلان دار الإفتاء حول إتمام شهر رمضان يوم الأحد 30 مارس 2025، واعتبار يوم الاثنين 31 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر المبارك، جاء نتيجةً لتعذر الرؤية الشرعية للهلال، وهو ما يتفق مع قواعد الشرع ومناهج العلم الحديث.

وقال البيان في ختام بيانه: “نؤكد لأبناء شعب مصر والأمة الإسلامية جمعاء، أنه لا يوجد تعارض بين الشرع الحنيف والعلم الحديث، بل هما يتكاملان في تحديد المواقيت الشرعية بدقةٍ ووضوح”.

وكانت دار الإفتاء المصري أعلنت “أن يوم الأحد الموافق 30 مارس هو المكمل لشهر رمضان، وأن يوم الاثنين هو أول أيام عيد الفطر المبارك في مصر بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، وأثار هذا القرار تساؤلات لدى البعض، فقد أعلنت العديد من الدول العربية والإسلامية، بينها السعودية، أن يوم الأحد، هو أول أيام عيد الفطر المبارك”.

بيان حول تحديد بداية عيد الفطر المبارك لعام 1446هـ/2025م: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء… تم النشر بواسطة ‏دار الإفتاء المصرية‏ في السبت، ٢٩ مارس ٢٠٢٥

مكتب السيستاني: لم نصدر أي بيان وغدا 29 من شهر رمضان

وفي العراق، “نفى مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق، علي الحسيني السيستاني، صدور بيان بشأن عيد الفطر، مبينا أن يوم غد الأحد 29 من شهر رمضان المبارك”.

وقال المكتب في بيان مقتضب نقلته وكالة “واع”: “لم يصدر أي بيان من مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني وغدا 29 من شهر رمضان المبارك”.