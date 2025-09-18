رداً على الهجوم الإسرائيلي بالدوحة.. «مجلس الدفاع الخليجي» يعقد جلسة استثنائية

عقد مجلس الدفاع المشترك لمجلس التعاون الخليجي اجتماعاً استثنائياً في مدينة الدوحة، بحضور وزراء الدفاع بدول المجلس، على خلفية الهجمات الإسرائيلية على أراضي دولة قطر.

وجاء في بيان المجلس أن الاجتماع ناقش “الاعتداء الإسرائيلي والانتهاك الصارخ لسيادة وسلامة دولة قطر وتهديد أمنها واستقرارها”، مؤكدين أن “الاعتداء على قطر يمثل اعتداءً على جميع دول المجلس ويشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة”.

وأدان المجلس الهجوم الإسرائيلي باعتباره “تصعيداً خطيراً ومرفوضاً ومخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، مشدداً على أن “أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفق اتفاقية الدفاع المشترك”.

واصدر المجلس خمسة قرارات رئيسية لتعزيز الدفاع الخليجي المشترك:

زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية عبر القيادة العسكرية الموحدة. نقل صورة الموقف الجوي لجميع مراكز العمليات بدول المجلس. تسريع أعمال فريق العمل الخليجي لمنظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية. تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بالتنسيق بين القيادة العسكرية الموحدة ولجنة العمليات والتدريب. تنفيذ تمارين مشتركة بين مراكز العمليات الجوية والدفاع الجوي خلال الثلاثة أشهر المقبلة، على أن يتبعها تمرين جوي فعلي مشترك.

كما أكد الوزراء على استمرار التنسيق والتشاور على جميع المستويات العسكرية والاستخباراتية لتعزيز التكامل الدفاعي الخليجي وربط الأنظمة الدفاعية لمواجهة كافة المخاطر والتهديدات المحتملة، بما يضمن أمن واستقرار وسلامة دول المجلس.

المفوضية الأوروبية تقترح قيوداً تجارية ومالية على إسرائيل وتستهدف وزراء من اليمين المتطرف

قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحاً للمجلس الأوروبي يهدف إلى تعليق الامتيازات التجارية الممنوحة لإسرائيل وفرض عقوبات على وزراء من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين العنيفين.

وأوضح بيان المفوضية أن الاقتراح يشمل تعليق الدعم الثنائي لإسرائيل باستثناء دعم المجتمع المدني ومؤسسة “ياد فاشيم”، ما سيؤثر على المخصصات السنوية المستقبلية بين عامي 2025 و2027 البالغة نحو 6 ملايين يورو، بالإضافة إلى مشاريع التعاون المؤسسي ومشاريع آلية التعاون الإقليمي التي تصل قيمتها إلى 14 مليون يورو.

وأشارت المفوضية إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة تشكل انتهاكاً للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، ما يتيح للاتحاد تعليق الاتفاقية من طرف واحد.

وفي حال اعتماد التدابير، ستخضع الواردات الإسرائيلية للرسوم الجمركية المطبقة على الدول غير المرتبطة باتفاقية تجارة حرة، ما يرفع تكلفة بعض الواردات، خصوصاً الزراعية، بنحو 227 مليون يورو. ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، إذ يشكل 32% من إجمالي صادراتها من السلع عام 2024.

وأضافت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالا: “الهدف ليس معاقبة إسرائيل، بل تحسين الوضع الإنساني في غزة. يجب أن تنتهي الحرب”.

كما يقترح الاتحاد فرض عقوبات على وزيري المالية والأمن القومي الإسرائيليين من اليمين المتطرف، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، إضافة إلى “حزمة معززة” من القيود ضد 10 أعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس.