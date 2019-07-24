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رداً على تهديدات ترامب.. الاتحاد الأوروبي يُلوح بفرض قيود تجارية على أمريكا

عين ليبيا | آخر تحديث: 24 يوليو 2019 - 09:52
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قيمة القيود التجارية التي قد يفرضها الاتحاد على واشنطن، ستبلغ نحو 35 مليار يورو. [إنترنت]
لوح الاتحاد الأوروبي الثلاثاء بفرض إجراءات مماثلة حال فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية على السيارات المستوردة من الدول الأوروبية.

حيث جاء ذلك في إيضاحات قدمتها سيسيليا مالمستروم، المفوضة التجارية في الاتحاد الأوروبي، أمام لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي.

ولفتت مالمستروم إلى أن القضايا التجارية تعتبر من أولويات الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى ضرورة تجنب الاتحاد الانجرار وراء السياسات التجارية الأحادية.

كما أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يتبنى تجارة عالمية منفتحة وشاملة وشفافة تستند إلى القيم، ويرغب بتحديث هيكل منظمة التجارة العالمية، بالتعاون مع البلدان التي تتبنى أفكاراً مماثلة.

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هذا وأكّدت مالمستروم أن الاتحاد الأوروبي سوف يفرض قيوداً تجارية وإجراءات مماثلة على الولايات المتحدة، في حال فرضت الأخيرة رسوماً جمركية إضافية على السيارات المستوردة من الدول الأوروبية.

وأوضحت أن قيمة القيود التجارية التي قد يفرضها الاتحاد على واشنطن، ستبلغ نحو 35 مليار يورو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد في منتصف مايو الماضي بفرض رسوم جمركية مرتفعة تصل إلى 25 بالمئة على واردات السيارات، وهو ما أقلق دول الاتحاد الأوروبي واليابان.

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