رداً على رئيس مصر.. باشاغا يؤكد رفض الليبيين للتهديد

ضمن ردود الفعل الرافضة لتصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حول ليبيا، قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، إن الليبيين لا يقبلون المساس بأمن مصر، ولا يقبلون التهديد.

وفي تغريدة له عبر تويتر، قال باشاغا: “القيادة السياسية في الشقيقة مصر تناست أن الشعب الليبي يشترك مع مصر في التاريخ والعقيدة والمصير”.

وأضاف قائلاً: “الليبيين لا يقبلون المساس بأمن مصر، ولا يقبلوا التهديد، فذلك رجع بعيد على الجميع، والخطوط الحمراء معبدة بدماء ليبيين جانحين للسلام لمن أراد السلام، ومستعدون للقتال دفاعاً لا عدواناً”.

القيادة السياسية في الشقيقة مصر تناست أن الشعب الليبي يشترك مع مصر في التاريخ و العقيدة و المصير الليبيين لا يقبلوا المساس بأمن مصر ولا يقبلوا التهديد فذلك رجع بعيد على الجميع والخطوط الحمراء معبدة بدماء ليبيين جانحين للسلام لمن أراد السلام و مستعدون للقتال دفاعاً لا عدواناً — وزير الداخلية الليبي (@fathi_bashagha) June 21, 2020

وكان الرئيس المصري قد صرح في خاطبه قوات جيشه، السبت الماضي، بأن “تجاوز سرت والجفرة خط أحمر”.

وجاء هذا التصريح عقب الهزائم المتتالية التي منيت بها عناصر حفتر، بعد أزيد من عام على بدء عدوانها على العاصمة طرابلس، ثم اندحارها من كامل الغرب الليبي.

وفي ذات السياق، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بياناً يوم أمس، شجب فيه تصريحات السيسي معتبراً إياها عملًا عدائيًّا وإعلاناً للحرب على ليبيا، مؤكداً أنه سيرد بقوة على أي تهديد للبلاد.