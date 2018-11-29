مال وأعمال

رداً على عقوبات ترامب.. الصين تفتح السوق أمام المستثمرين الأجانب

عين ليبيا | آخر تحديث: 30 نوفمبر 2018 - 01:05
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الصين تعد بفتح أكثر للمستثمرين الأجانب[إنترنت]
قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الصين ستفتح السوق أكثر أمام المستثمرين الأجانب، وستعزز حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك قبيل اجتماع قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

وفي كلمة أمام مجلس الشيوخ الإسباني خلال زيارة لمدريد مدتها يومان، قال شي إن الصين تعتزم استيراد سلع بقيمة عشرة تريليونات دولار في الأعوام الخمسة المقبلة.

وأضاف:”ستبذل الصين جهودا لفتح أبوابها أكثر أمام العالم الخارجي، وسنبذل جهودا لتسهيل دخول الأسواق في مجالي الاستثمار وحماية حقوق الملكية الفكرية”.

ولم يذكر شي في كلمته الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي قال يوم الاثنين، إنه يتوقع المضي في زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية قيمتها 200 مليار دولار إلى 25 بالمئة من عشرة بالمئة في الوقت الراهن.

وأفاد بيان مشترك صدر بعد اجتماع شي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث أن الصين وإسبانيا تدعمان “اقتصادا عالميا منفتحا ومتوازنا، قائما على قواعد منظمة التجارة العالمية”.

وأكد البلدان التزامهما بمكافحة الحماية التجارية، والإجراءات أحادية الجانب.

وقال مصدر بالحكومة الإسبانية إن مدريد لن تشارك في مبادرة الحزام والطريق الصينية،وهي استراتيجية تنمية واسعة النطاق تنفذها الحكومة الصينية، وتشمل مشروعات بنية تحتية عالمية.

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1 ساعة مضت

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