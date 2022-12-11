رداً على مشروع ضم البلديات.. بلدي سوق الجمعة يُخلي مسؤوليته ويُبدي عدم موافقته

أعلن المجلس البلدي سوق الجمعة عن إخلاء مسؤوليته من مشروع ضم البلديات تحت مسمي بلدية الساحل والنواحي الأربعة.

وذكر المجلس البلدي سوق الجمعة في بيان له أنّه يخلي مسؤوليته من أي اتفاق لم يشارك في صياغته وعلى أي شي يترتب عليه، داعيا إلى العمل على تفعيل نظام المحافظات في أقرب وقت.

وقال المجلس البلدي سوق الجمعة أنّه لم يوافق على المشروع لعدم عرضه متكاملاً على المجلس، وأنّه لا توجد خارطة طريق واضحة لما هو بعد قرار الضم.

وأشار المجلس البلدي سوق الجمعة إلى أنّه حاول التواصل مع وزير الحكم المحلي عدة مرات خلال الأيام الماضية، وأنّه تحصّلة على موعد معخ لمعرفة إيجابيات وسلبيات المشروع وعرضها على القاعدة الشعبية.