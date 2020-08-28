رداً على منع أمريكي متوقع لـ«وي شات».. الصين قد تمنع آيفون إلى الأبد

وجهت الصين تهديداً صريحاً بحظر هواتف “آيفون” ومنتجات “آبل” الأمريكية، إذا ما قامت واشنطن بحظر تطبيق المراسلة الصيني الشهير “وي شات”.

وجاء التحذير من بكين إلى المواطنين الصينيين بأنهم قد يتخلون عن هواتف “آيفون” الخاصة بهم قريبًا وإلى الأبد في حال قيام واشنطن بحظر تطبيق المراسلة الشهير “وي شات”.

وأظهرت البيانات والمسوحات أن المواطنين الصينيين على استعداد تام للتخلي عن هواتف “آيفون” المصنعة من قبل شركة “آبل” الأمريكية.

ووجه المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجان في بيان له نشر على “تويتر”، أمس الخميس، اتهامه للإدارة الأمريكية بارتكاب “القرصنة”، وأنه في حال حظرت واشنطن “وي شات”، فلن يكون هناك سبب لاحتفاظ الصينينيين بمنتجات “آيفون” و”آبل”.

If WeChat is banned, then there will be no reason why Chinese shall keep iPhone and apple products. pic.twitter.com/qkKuMNQ87f — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) August 27, 2020

وقال ليجان إنه كان على علم بالاستطلاع الذي أجرته منصة التواصل الاجتماعي الصينية “Weibo”، والذي أظهر أن حوالي 95% من المستخدمين الصينيين سيتخلون عن هاتف “آيفون” الخاص بهم إذا تم حظر تطبيق “وي شات”، ووضعه في “القائة السوداء” لأمريكا.

ونوه ليجان إلى أنه يوجد في التطبيق الصيني “وي شات” حوالي 1.5 مليار مستخدم، معظمهم يعيشون في الصين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمراً تنفيذياً من شأنه حظر جميع المعاملات الأمريكية التي تتضمن “وي شات” بدءاً من الشهر المقبل.

وقد يتطلب الحظر من شركة “آبل” والشركات الأمريكية الأخرى إزالة تطبيق المراسلة من متاجر التطبيقات الخاصة بهم، الأمر الذي سيمنع المستخدمين من تحميله على أجهزة “آيفون”.