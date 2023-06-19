ردا على اقتحام جنين.. «حماس»: أوقعنا قوة تتبع الاحتلال في كمين مُحكم

قالت حركةم «حماس» تعليقا على العملية العسكرية في جنين، إنّ الاحتلال الإسرائيلي أبعد ما يكون عن حسم المعركة في جنين، بحسب تعبيرة.

وذكرت كتائب عز الدين القسام وهي الجناح العسكري لـ«حماس» تمكنت من إيقاع قوة صهيونية تابعة لقوات الاحتلال في مخيم جنين بكمين محكم، وإنها أمطرتها بوابل من العبوات المتفجرة تلته زخات كثيفة من الرصاص.

فيما ذكرت كتيبة جنين التابعة لـ«سرايا القدس» الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي إنّ عناصرها اشتبكوا مع قوات خاصة للاحتلال تم اكتشافها في منطقة الجابريات بمخيم جنين، مشيرة إلى أنّها فجرت عبوات شديدة الانفجار لأول مرة في قوات الاحتلال بشكل مباشر.

من جانبها، قررت السلطة الفلسطينية في رام الله عقد اجتماع طارئ اليوم الإثنين ردا على العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين.

في المقابل، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الوقت قد حان لشن عملية واسعة شمالي الضفة الغربية وإدخال القوات الجوية والمدرعة، وإنه سيطلب عقد اجتماع طارئ للمجلس الأمني والسياسي المصغر.