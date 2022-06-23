ردا على بيان نظيرتها المصرية.. خارجية الوحدة: هذا تعدّي على السيادة الليبية

اعتبرت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بيان الخارجية المصرية بشأن خارطة طريق ملتقى جنيف تدخلا في الشأن الليبي وتعديا على السيادة الوطنية.

وفي بيان لها، ذكرت خارجية الوحدة أنّه ليس لأي دولة أن تحدد تاريخ بدء أو انتهاء المواعيد السياسية واتفاق جنيف أكد على انتهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات وجعل المواعيد تنظيمية وليست ملزمة.

واشادت خارجية الوحدة ببيان الأمم المتحدة الداعي لعدم استخدام تاريخ 22 يونيو كأداة للتلاعب السياسي، مضيفة في الوقت نفسه، أنّ رد الخارجية المصرية فيما يتعلق بشكوى المواطنين الليبيين على الحدود المصرية مجاف للواقع والحقيقة وفي غير محله.