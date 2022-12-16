ردا على ترسيم مصر لحدودها البحرية مع ليبيا.. خارجية الوحدة ترفض وتدعوها للتفاوض

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية رفضها قرار الرئاسة المصرية بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية بشكل أحادي، معتبرة إيّاه انتهاكا للسيادة الليبية.

وأوضحت الخارجية أنّ إعلان اتخاذ مصر لهذه الخطوة يخالف مبادئ حسن النية التي تدعيها في المحافل الدولية بشأن احترامها لسيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

ودعت الخارجية الحكومة المصرية إلى إطلاق محادثات مع حكومة الوحدة الوطنية حول الحدود البحرية المشتركة، مشيرة إلى أنّ ترسيم الحدود غير عادل بموجب القانون الدولي لإعلانه من جانب واحد.

وقالت الخارجية إنّ ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا ومصر يجب أن يتم عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين وتضمن مبدأ المساواة، وفقا لتعبيرها.