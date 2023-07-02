ردا على تصريحات «نورلاند».. نواب يعتبرونها تدخل سافر في الشأن الليبي

أعلن 70 عضوا في مجلس النواب رفضهم لتصريحات السفير الأمريكي لدى ليبيا «ريتشارد نورلاند» التي رفض فيها التهديد بإغلاق النفط.

ووصف الأعضاء في بيان لهم، موقف السفير نورلاند بالانحياز لطرف دون آخر، معتبرين تصريحاته تدخلا في الشأن الليبي وعدم احترام للقضاء.

وأعلن النواب تأييدهم لخطوة رئيس الحكومة المكلفة الليبية من مجلس النواب أسامة حمادبالحجز على إيرادات النفط لعام 2022 وما بعده، مستنكرين “التدخل في الشأن الداخلي وخاصة القضاء الليبي”.

وشدد الأعضاء المشاركون على أن ما قام به رئيس الحكومة أسامة حماد هو الحجز على الإيرادات، معتبرين ذلك تلبية لحقوق الشعب الليبي وحفظا لقوته، وفق البيان