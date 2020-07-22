رداً على قرار أمريكا.. الصين تعتزم إغلاق القنصلية الأمريكية في ووهان

ردا على قرار الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، بإغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، الصين تفكر اليوم في إغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة ووهان.

ونقلت “رويترز” عن مصدر مطلع اليوم الأربعاء، “أن الصين تفكر في إغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة ووهان بوسط الصين، بعد أن طلبت واشنطن من بكين إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن”.

فيما حذرت وزارة الخارجية الصينية في إيجاز صحفي، يوم الأربعاء من انتقام محتمل لقرار الولايات المتحدة، وعبرت عن إدانتها لهذه الخطوة، في بيان لها.

وفي وقت سابق هددت الوزارة الصينية، أنه “سيكون هناك رد” في حال عدم التحرك سريعا.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن واشنطن طلبت أمس الثلاثاء إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن.

وبدورها حثت الولايات المتحدة الأمريكية على تصحيح القرارات الخاطئة.